Dörfer in Flammen

Ammar Awad/REUTERS Verkohlte Reste: Ein palästinensischer Jugendlicher steht vor einem ausgebrannten Auto (Hawara, 27.2.2023)

Während international der gewaltsame Exzess radikaler Siedler gegen Palästinenser als »inakzeptabel« verurteilt wurde, sehen sich Teile der in Israel regierenden Ultrarechten in ihrem Vorgehen bestätigt. Der Knesset-Abgeordnete Zvika Fogel begrüßte am Montag die ausufernde Gewalt auf der besetzten Westbank ausdrücklich: »Nach einem Mord wie gestern müssen die Dörfer brennen, wenn die Armee nichts unternimmt. Hawara geschlossen und verbrannt, das ist es, was ich sehen will«, sagte er am Montag dem Rundfunksender Galei Israel.

Nachdem ein Palästinenser am Sonntag in der Nähe von Hawara südlich von Nablus zwei Brüder aus einer israelischen Siedlung in ihrem Auto erschossen hatte, übten einige Dutzend israelische Siedler am Sonntag abend blutige Rache. Andere Quellen sprechen von Hunderten. Stundenlang zog die Menge durch mehrere Dörfer und steckte zahlreiche Häuser, Geschäfte und Autos in Brand. Fotos und Video in sozialen Netzwerken zeigten große Feuer in Hawara, eine Kleinstadt mit 7.000 Einwohnern. Acht israelische Brandstifter wurden laut Times of Israel festgenommen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, dass während des Kesseltreibens ein Palästinenser in Za’tara erschossen worden sei. Die Stadt liegt in der Nähe der völkerrechtswidrigen israelischen Siedlung Kfar Tapuach. Laut dem Roten Halbmond wurden zwei weitere Personen von Schüssen getroffen, eine dritte Person sei durch Messerstiche verletzt worden und eine vierte durch Schläge mit einer Eisenstange, berichtete Times of Israel.

Der stellvertretende Leiter des »Regionalrats von Samaria«, Davidi Ben Zion, blies auf Twitter ins selbe Horn wie der Abgeordnete Fogel: »Hier in Hawara wurde das Blut unserer Kinder auf der Straße vergossen. (…) Hawara muss heute ausgelöscht werden.« Premier Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Isaac Herzog riefen die israelischen Siedler hingegen auf, das Gesetz nicht in die eigene Hand zu nehmen. Oppositionsführer Jair Lapid warf der Regierung vor, »die Kontrolle« über die Sicherheit Israels und sein eigenes internes Funktionieren verloren zu haben.

Der palästinensische Premierminister Mohammed Schtaje beklagte am Montag: »Wir haben gestern eine schreckliche Nacht erlebt, in der Siedler die abscheulichsten Verbrechen begangen haben, darunter Töten, Verbrennen und Terrorisieren von Frauen und Kindern.« Es handele sich um »faschistische Kolonialisten«.

Zuvor standen die Zeichen eigentlich auf Entspannung. Vertreter Israels und Palästinas hatten sich am Sonntag im jordanischen Akaba am Roten Meer getroffen. Der jordanische König Abdullah hatte auf ein solches Treffen gedrängt. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung verpflichteten sich beide Seiten, die Lage zu beruhigen. Israel will demnach in den kommenden sechs Monaten keine Genehmigungen für den Bau von Siedlungen auf der besetzten Westbank erteilen. Außerdem versprachen die Vertreter, auf einen »gerechten und langfristigen Frieden« hinzuarbeiten. Es war das erste hochrangige gemeinsame Treffen seit mehreren Jahren. Nur wenige Stunden später war die Absichtserklärung Makulatur.

Am Montag morgen kam es auf dem Berg Sabih in der Nähe des Dorfes Baita erneut zu Zusammenstößen zwischen militanten Siedlern und palästinensischen Jugendlichen. Der für Provokationen bekannte ultrarechte Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hielt dort kurz danach eine Pressekonferenz in einem illegalen Außenposten israelischer Siedler ab. Die Streitkräfte Israels entsendeten derweil ein weiteres Bataillon in das besetzte Gebiet.