Flucht vor die Kamera

imago images / STAR-MEDIA »Lebenserfahrung ›Enttäuschung‹«: Erwin Berner

Was macht ein junger Mann, der Künstler werden will, aber als Erstgeborener den Vornamen seines berühmten Schriftstellervaters bekommen hat? Ein kleines Karrierehindernis. Eine Regie­assistentin bestärkte Erwin Strittmatter, denn so hieß er, als Schauspieler den Namen einer Urgroßmutter anzunehmen. So war er denn ab 1972 als Erwin Berner bekannt, als er in einer der ersten Folgen des »Polizeiruf 110« eine Hauptrolle übernahm. Nach Abschluss des Schauspielstudiums in Rostock hatte er Gastverträge an Theatern in Freiberg, Weimar, Rudolstadt und Neustrelitz, konnte sich hier von den Belastungen des Elternhauses frei machen. Fordernde Rollen spielte er vor allem vor der Kamera, so als Fischerjunge Mingo neben der Finnin Stina Ekblad und Gisela May in »Die Verführbaren« (1977) nach Motiven von Heinrich Mann. Seine markanteste Rolle wird die des Arnold Friedrich Vieth von Golßenau (so der richtige Name von Ludwig Renn) in dem Schlüsselwerk »Adel im Untergang« (1980). In »Sonjas Rapport« (1982) mit der Ungarin Györgyi Tarjan nach Ruth Werners bekanntem Buch gab er ihren Ehemann Len.

Bis vor 25 Jahren spielte Berner noch in TV-Serien wie »Einzug ins Paradies« (1987), »Wolffs Revier« (1994) und »Für alle Fälle Stefanie« (1997–1999). Nach dem Tod seines Vaters 1994 bekannte er sich öffentlich zur Strittmatter-Familie und begann ebenfalls zu schreiben, Gedichte und Chansons hatte er bereits seit längerer Zeit verfasst. In Prosatexten verarbeitete er seine Kindheit, der autoritäre Vater war nicht nur ein vielgelesener Schriftsteller, sondern auch Kulturfunktionär. Die dichtende Mutter Eva war nicht immer eine Stütze. Manche Leser sahen seine späten Aufarbeitungsbücher als Abrechnung, aber er erzählte, wie Gisela Steineckert es 2016 in der jW formulierte, »wie die Lebenserfahrung ›Enttäuschung‹ zustande kam, und wodurch sie sich auswirkt bis heute«.

Erwin Strittmatter-Berners schönste Jahre waren offenbar jene, als er sich von seiner Familie löste und gegen den Wunsch des Vaters (ein erfolgreicher) Schauspieler wurde. Anfang Februar ist er in Berlin gestorben, im Sommer wäre er 70 Jahre alt geworden.