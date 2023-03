Schwierige Abgrenzung

commons.wikimedia.org/wiki/File:Hogan's_Flying_Column.gif/gemeinfrei Für die Unterdrücker Terroristen, für die Unterdrückten Freiheitskämpfer: 3rd Tipperary Brigade der Irish Republican Army (ca. 1920/1921)

Das Wort »Terror« kommt aus dem Lateinischen und bedeutet an sich »Schrecken«. In den vergangenen Jahrzehnten hat das Wort einen Bedeutungswandel erfahren und wird im Sinne von bewusster Verbreitung von Angst mittels (überwiegend) nichtstaatlicher politischer Gewalt gebraucht. Von »Terroristen« ausgeübte Gewalt gilt mittlerweile als eines der Hauptprobleme »westlicher« Staaten. Für den Historiker Dieter Reinisch war der 2. November 2020, als in Wien ein Islamist vier Menschen tötete und 23 Personen verletzte, Anlass für eine historische Analyse des Phänomens »Terrorismus«.

Er holt weit aus, verortet den Beginn terroristischer Gewalt in den ersten Anfängen einer Klassengesellschaft vor etwa 3.000 Jahren. Wie Reinisch schreibt, etablierte sich der Begriff »la Terreur« erst mit der französischen Revolution und der in diesem Zusammenhang ausgeübten Gewalt gegen politische Gegner. Der These, dass die Ausübung terroristischer Gewalt kein alleiniges Kennzeichen politisch nationalistisch oder religiös motivierter nichtstaatlicher Akteure ist, sondern auch und insbesondere von Herrschaftsapparaten ausgeht, kann man selbstverständlich beipflichten; im Buch werden nicht wenige Beispiele dafür angeführt. Reinisch macht allerdings keinen besonderen Unterschied etwa zwischen religiös strukturierten oder einfach nur auf nackter Gewalt beruhenden frühen Herrschaftsverhältnissen und den bürokratischen Apparaten moderner Staatlichkeit.

Das Buch belegt die Unschärfe des Terrorismusbegriffs und die Schwierigkeit einer Abgrenzung zu bewaffnet ausgetragenen politischen Auseinandersetzungen sowie zu ganz ordinären Kriegsverbrechen. Lesenswert sind bei Reinisch insbesondere die Abschnitte über die gewaltsam durchgesetzte Sezession Irlands und zum nachfolgenden Bürgerkrieg. Auch das Kapitel über den modernen dschihadistischen Terrorismus liefert zahlreiche, nur wenig bekannte Einzelheiten.