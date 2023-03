Den Mantel weggezogen

Ali Jasim/REUTERS Wegen geheimer Foltergefängnisse musste noch kein US-Präsident vor Gericht (Sadr bei Bagdad, 27.5.2004)

Putin vor Gericht – an dieser elektrisierenden Perspektive wurde bereits unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die ­Ukraine im Februar 2022 gearbeitet. Allerdings rief bei den völkerrechtswidrigen Kriegen westlicher Staaten in den vergangenen Jahrzehnten niemand aus dieser Richtung nach dem Völkerrecht. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) war allenfalls gegen afrikanische Despoten und Kriegsverbrecher aktiv. So stellt sich die Frage, was insbesondere die USA, aber auch andere NATO-Staaten legitimiert, nun nach dem Richter zu fragen. Hier setzt der Göttinger Straf- und Völkerrechtler Kai Ambos mit seinem schmalen Band »Doppelmoral« an.

Der Autor gliedert seine Untersuchung in zwei große Kapitel. Zunächst geht er der Frage nach, wie umfangreich die Unterstützung für die westliche Ukraine-Politik tatsächlich war, um sodann den »widersprüchlichen Umgang des Westens mit dem Völker(straf)recht« zu thematisieren. In einem kurzen Schlusskapitel fügt er seine Forderung nach größerer westlicher Konsistenz im Völker(straf)recht an.

Ausgehend von der Resolution vom 2. März 2022, mit der die UN-Generalversammlung mit 141 gegen fünf Stimmen bei 35 Stimmenthaltungen den Angriff Russlands als »Aggression« verurteilt und den sofortigen, vollständigen und bedingungslosen Rückzug aller russischen Truppen gefordert hatte, hat sich im Westen die Vorstellung verfestigt, dass der Angriff Russland vollkommen isoliert habe. Schaut man sich allerdings genauer an, welche Staaten die westliche Ukraine-Politik tatsächlich unterstützten, so beschränkt sich das auf insgesamt 38, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Nur knapp 30 Staaten haben militärische Hilfe zugesagt.

Auf der Suche nach den Ursachen dieser Zurückhaltung verweist der Autor unter Bezug auf die allmählich auch hier wahrgenommenen »Third World Approaches to International Law« (TWAIL) auf die kolonialen Ursprünge des Völkerrechts, dessen »regelbasierte Ordnung« bis zum postkolonialen Ende der unipolaren Weltordnung »als hegemoniales und damit illegitimes Projekt an sich in Frage gestellt wird«. Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass die westliche Hegemonie nicht nur alle politischen Felder der ökonomischen und humanitären Zusammenarbeit bis heute dominiert, sondern auch die rechtlichen Grundlagen dieses Systems immer noch prägt.

Doch ist die Widersprüchlichkeit und Doppelmoral, mit der der Westen mit dem Völkerrecht umgeht, nach wie vor zu offensichtlich, als dass seine Politik Glaubwürdigkeit beanspruchen kann. Die Liste der Verstöße gegen das Völkerrecht in jüngerer Zeit ist lang. Richtig ist auch der Hinweis des Autors auf den Überfall der NATO auf Jugoslawien, eine nicht nur umstrittene, sondern eindeutig rechtswidrige Intervention, da weder vom UN-Sicherheitsrat mandatiert noch durch Artikel 51 der UN-Charta – Selbstverteidigung – gerechtfertigt. Auch die insbesondere vom damaligen deutschen Außenminister bemühte »humanitäre Intervention« taugt nicht als Ausnahme vom zwingenden Gewaltverbot der UN-Charta. Exbundeskanzler Gerhard Schröder hat schließlich 2014 eingeräumt, dass der Krieg völkerrechtswidrig gewesen ist. Die ehemalige Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals, Carla Del Ponte, hat die von ihrer Vorgängerin Louise Arbour vorbereiteten Untersuchungen wegen Kriegsverbrechen einstellen müssen und im Jahr 2000 durch einen Persilschein die NATO entlastet. In ihrem autobiographischen Bericht über ihre Zeit als Chefanklägerin sowohl des Jugoslawien- wie auch Ruanda-Tribunals hat sie eingeräumt, dass sie an den Ermittlungen gehindert wurde.

Ambos verweist auch zu Recht auf die höchst zweifelhafte Praxis des IStGH bei seinen Ermittlungen wegen Foltervorwürfen gegen britische Soldaten in Irak und US-Soldaten in Afghanistan. Die ehemalige Chefanklägerin Fatou Bensouda sowie der aktuelle Chefankläger Karim Khan haben schließlich die Ermittlungen mit wenig überzeugenden Gründen eingestellt. Der verbreitete Eindruck ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Regierungen in London und Washington nachgeholfen haben. Hinzufügen könnte man die schon 2021 beschlossenen Untersuchungen des IStGH gegen Israel wegen des militärischen Überfalls auf Gaza 2014 und der Siedlungspolitik im Westjordanland. Es ist nicht bekannt, ob sie überhaupt schon begonnen haben.

Der Autor schließt seinen Überblick über die »völkerrechtlichen Inkonsistenzen« mit dem dubiosen »Memorandum of Understanding« zwischen der Türkei, Schweden und Finnland über die Auslieferung mutmaßlicher kurdischer »Terroristen«, um die Zustimmung der Türkei zur Aufnahme der beiden Länder in die NATO zu erlangen, sowie dem britischen Entwurf einer Bill of Rights, der die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte einzuschränken versucht. Das sind zweifellos zwei bedenkliche Beispiele des Umgangs mit dem Völkerrecht. Ungleich schwerwiegender ist jedoch das Schweigen der NATO-Staaten zu den offen völkerrechtswidrigen militärischen Interventionen ihres Mitgliedes Türkei im Norden Iraks und Syriens gegen die Kurden.

Eine Analyse der Beweggründe und Folgen dieser fatalen Politik für die Glaubwürdigkeit der NATO wäre im Rahmen dieser Studie folgerichtig gewesen. Ebenso verwundert es, dass der Autor nicht die seit Jahrzehnten bekannten schwersten Verstöße gegen Völkerrecht und Menschenrechte durch die israelische Besatzungs- und Siedlungspolitik erwähnt. Die Unterstützung dieser offen rechtswidrigen Politik der Apartheid vor allem durch die USA, die BRD und die meisten Staaten der EU ist der deutlichste Beweis für deren Doppelmoral.

Im Schlusskapitel fordert Ambos schließlich eine »größere westliche Konsistenz im Völker(straf)recht«. Das ist zwar folgerichtig und notwendig, verspricht aber kaum, wirksam zu sein. So unvollständig die Materialbasis dieser Schrift auch ist, Analyse und Kritik der Doppelmoral sind fundiert und berechtigt. Es ist das Verdienst des Autors, den »Werte«-Mantel von einer Politik zu ziehen, die das Völkerrecht nur vorschiebt, um dahinter ihre Interessen, auch mit militärischen Mitteln, ungestört verfolgen zu können.