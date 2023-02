»Was machte der Verleger des ›Kapitals‹ während der Revolution 1848?« Vortrag. Otto Meissner, Buchhändler aus Magdeburg, war nach dem Brand 1842 nach Hamburg gekommen, um die wieder zugelassenen Bücher des Verlegers Julius Campe zu verkaufen. Im daraufhin gegründeten eigenen Verlag veröffentlichte Otto Meissner in Hamburg viele Texte zur gescheiterten Revolution von 1848. Es referiert Jürgen Bönig, Technikhistoriker. Donnerstag, 2.3., 19 Uhr. Ort: Café Knallhart, Von-Melle-Park 9 (Uni), Hamburg

»Kuba-Soli-Abend mit Film ›Klimaschutz: Von Kuba lernen‹«. Dokumentationsfilm und kubanische Snacks, Drinks und Musik. Wie kann Klimaschutz in einem nichtkapitalistischen System aussehen? Wir schauen nach Kuba. Interviews mit Professoren, Aktivistinnen und Journalisten geführt, uns selbst gebildet und alles in Erfahrung gebracht, was wir über Klimaschutz in Kuba herausfinden konnten. Und festgestellt: Kuba ist eines der nachhaltigsten Länder der Welt – und das liegt nicht einfach an seiner Armut. Freitag, 3.3., 19 Uhr. Ort: Stadtteilladen Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin

»Kapitalismus in Russland – Geschichte, Ökonomie, Politik«. Heftdiskussion. Kapitalismus im modernen Russland. Zu Wirtschaft und Macht in der Russischen Föderation, mit Judith Dellheim, Lutz Brangsch und Erhard Crome. Montag, 6.3., 19 Uhr. Ort: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin. Veranstalter: Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung