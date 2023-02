Nachschlag: Wissen ist relativ

puchinger/imagebroker/imago Pyramide des Kukulcán in der Ruinenstadt Chichén Itzá

Bis in die 80er/90er Jahre galt als gesichert: Die ersten Menschen haben den amerikanischen Doppelkontinent maximal vor 13.000 Jahren betreten. Dann deuteten auf viel früher datierte Artefakte – wie Steinwerkzeuge oder bearbeitete Tierknochen – darauf hin, dass das Mumpitz ist. Die Forscher, die die neue These vertraten, wurden von den Platzhirschen der Wissenschaft zunächst bis aufs Messer bekämpft, teilweise sogar deren Existenzen vernichtet. Einer der Gründe: Die Vermittlung der Frühgeschichte Amerikas ist seit Kolumbus rassistisch geprägt. Schon die spanischen Eroberer glaubten nicht, dass Mayas oder Azteken Schöpfer derartig beeindruckender Kulturgüter gewesen sein können, tippten auf verirrte Ägypter oder außerirdische Wesen. Das ließ die Ausbeutung und Vernichtung durch die Europäer leichter von der Hand gehen. Heute wird von der ersten Besiedlung etwa vor 30.000 Jahren ausgegangen. Nicht einmal mehr klar ist, ob die Ureinwohner nur von Norden her gekommen sind. (mme)