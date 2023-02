ZUMA Press/imago/Montage jW

»Edelweiß«

Zu jW vom 22.2.: »Westen enttäuscht«

Reinhard Lauterbach schildert zusammenfassend einen Aspekt der Putin-Rede vom 21. Februar: »Zu diesem Zweck nehme der Westen in der Ukraine auch Neonazis in Dienst, die Symbole von SS-Divisionen verwenden und ihre Militärfahrzeuge mit den Balkenkreuzen der Wehrmacht kennzeichnen.« Man sollte da schon etwas präziser werden, was Putin genau sagte: Es handelt sich dabei nämlich nicht nur um ein paar ewig Gestrige mit ein paar Tätowierungen und Aufklebern, die es überall gibt. Selenskij selbst ist daran beteiligt. Vor noch nicht einmal einem Monat verlieh er einem Bataillon seiner Armee den Namen »Edelweiß«. Dieses ganze Bataillon verwendet nun die gleichen Symbole wie die unter gleichem Namen firmierende 1. Gebirgs-Division der Wehrmacht. Sie zog verwüstend durch die gesamte Ukraine und Russland in den Kaukasus, hisste auf Europas höchstem Berg, dem Elbrus, die Hakenkreuzfahne, war am Holocaust sowie an Morden an der Zivilbevölkerung beteiligt, ermordete später dann in einem griechischen Dorf 317 Kinder, Frauen und Greise in einer Strafaktion. (…)

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)

Naturschutz

Zu jW vom 22.2.: »Natürliche Aufforstung nötig«

Schätzungen, dass heute 20 Prozent der Schutzgebiete in der Ukraine, 600 Tierarten sowie 750 Pflanzen- und Pilzarten von Kriegsfolgen betroffen sind, oder 300 Millionen Quadratmeter Boden als verseucht und unbewohnbar gelten, sowie das Wissen darum, dass 1.000 Waldbrände durch Kampfhandlungen verursacht wurden, fordern von der europäischen, Natur schützenden »Großfamilie« ein unbedingtes Bekenntnis zu Friedensverhandlungen und Abrüstung. (…) Naturschutz braucht das gemeinsame lautstarke Handeln von BUND, Nabu, Forstleuten und Fridays for Future und keine Ausbildung von ukrainischen Panzerfahrern auf deutschen, polnischen und weiteren europäischen Natur-, Agrar- und Waldflächen.

Peter Groß, Bodenseekreis

Fehler

Zu jW vom 15.2.: »›Den Menschen die Angst nehmen, für etwas einzutreten‹«

Der Analyse des Sturzes von Peter Feldmann, dem ehemaligen Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, kann jeder zustimmen, der sich in der Parteipolitik auch nur ein wenig auskennt. Denn man muss in kapitalistischen Demokratien nicht einmal ein marxistischer Sozialist sein, es genügt schon, sich als Sozialreformer zu outen, der den Beutemachern des Systems Grenzen zu setzen versucht, und sei es, um die Selbstzerstörung des Systems zu verhindern, dann richten sich alle Scheinwerfer der inneren und äußeren Sicherheit des Kapitals auf die Privatperson, deren Image man jederzeit demolieren kann und es auch tut, sobald die »Fehler«, die gemacht werden, für die notwendige Empörung ausreichen, mit der der Sturz einer solch gemeingefährlichen Person herbeigeführt werden kann. Schwer vorstellen kann man sich, dass Peter Feldmann, der ja selbst auf seine linke SPD-Karriere verweist, dies nicht berücksichtigt hat, als die Mehrheit der Wähler ihm ihr Vertrauen schenkte. Wer von den Linken in der SPD, von den anderen will ich hier gar nicht erst reden, weiß das nicht? Und weshalb machen sie dann dennoch genau die Fehler, die es erlauben, sie aus dem Amt zu jagen, in diesem Fall sogar mit Hilfe von Gerichten, ohne ihnen ihre verhasste Sozialpolitik vorwerfen zu müssen? Das sind nun einmal die Methoden der kapitalistischen Demokratien, und wer deren Spielregeln missachtet, wird sogar mit Hilfe seiner von kapitalfrommen Eliten zur Weißglut gebrachten Wähler abgewählt, ja der eigenen Partei abgewählt. Wir dürfen stolz sein auf die dennoch erzielten Fortschritte. (…) Wenn die Rechtsverschiebungen so weitergehen (…) kann man nicht einmal mehr in die Sowjetunion oder in die USA fliehen, die erste hat die weiße Flagge gehisst, die Rechte der USA hält sogar Präsident Biden für einen Kommunisten. Das Soziale steht auf dem Schießstand.

Hans See, Maintal-Dörnigheim

Orchestriert

Zu jW vom 23.2.: »Kompositionen des Krieges«

Vielen Dank, Jürgen Heiser, für diese akribische Recherche über die paramilitärische »Mozart Group« von US-Veteranen. (…) Donnerwetter, es lässt wieder einmal tief blicken, mit welchen Mitteln die US-Falken diesen Ukraine-Krieg ja schon seit Jahrzehnten vorbereitet haben und sowohl ihre eigenen Veteranen als auch die Ressentiments innerhalb der Bevölkerung vor Ort geschickt für ihre Ziele instrumentalisieren. Auch den zunächst satirisch anmutenden Titel für diesen Artikel, »Kompositionen des Krieges«, in Reaktion auf die »Wagner-Gruppe«, finde ich gut gewählt. – Es beweist nicht nur einmal mehr, welchem »Reiz-Reaktions-Muster« (…) wir unterworfen sind, wenn wieder einmal »ein Krieg ausbricht«, mit wieviel Raffinesse und »Sorgfalt« er von denen, die glauben, davon zu profitieren, vorbereitet wurde, sondern auch, wieviel Arbeit es bedarf, die eigentlichen Machenschaften, die ihn herbeiführten, herauszufinden. Tja, und wie immer bedarf es mutiger und gewissenhafter Menschen, die ihrerseits gegen den Strom der so geschickt herbeigeführten öffentlichen Meinung schwimmen.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Konsistente Außenpolitik

Zu jW vom 23.2.: »Wang in Moskau«

Der Besuch von Wang Yi und die Worte über das russisch-chinesische Verhältnis zeigen eindeutig den Anspruch Beijings, eine souveräne und in sich konsistente Außenpolitik zu verfolgen, die den Interessen Chinas genauso verpflichtet ist wie den Vorstellungen eines gesunden internationalen Miteinanders. Die antichinesischen und selbstreferentiellen Tiraden in München und Brüssel haben China ganz sicher gezeigt, dass der Westen auf Gedeih und Verderb die Konfrontation sucht. Am meisten wird jedoch der Ton, der dort angeschlagen wurde (…) die chinesische Führung in ihrer Haltung festigen und eine feste Basis internationaler Beziehungen insbesondere auf dem asiatischen Kontinent suchen lassen.

André Möller, Berlin