Auf den Hund

Action Pictures/imago Nicht mal mit Bahncard: Ein Hundeleben

ICE 548 Berlin–Düsseldorf, 22. Februar. Mir gegenüber sitzt ein junger Mann mit asiatischen Gesichtszügen und gutem Deutsch. Auf dem Nachbarsitz sein Hund.

Auftritt der Zugbegleiter. »Tun Sie den Hund vom Sitz. Hunde dürfen nicht auf Sitzen befördert werden.« Auch nicht, wenn sie auf dem Anorak ihres Menschen sitzen. Na, gut.

Der Mitreisende lässt sich ein bisschen Zeit damit, dem nachzukommen. Vielleicht hofft er, dass der Schaffner irgendwann weitergeht. Aber da kennt er ihn schlecht.

Denn noch steht die Fahrkartenkontrolle aus. Der Mitreisende hatte für den Hund eine Kinderfahrkarte gelöst. Wie sie ihm nach seinen Worten im Reisezentrum in Berlin-Hauptbahnhof geraten hatten.

Das ging laut Schaffner schon mal gar nicht. Eine Hundefahrkarte müsse als Hundekarte gelöst werden. Kostet zwar den Kindertarif, aber Ordnung muss sein. Ein Kind wäre in Begleitung eines Erwachsenen umsonst gefahren.

Also nachlösen. Schaffner: »Bis vor anderthalb Jahren hätten wir das noch hier im Zug machen können.« Sehr hilfreich als Auskunft. Jetzt muss das nämlich online passieren. Nur dumm, dass sich der Zug gerade im brandenburgischen Funkloch befindet.

Das Funkloch endet irgendwann, der Mann löst also online nach, mit Bahncard-Rabatt, weil er selbst eine hat.

Auch wieder falsch, weil ­Hunde keine Bahncard haben könnten, wegen fehlender Geschäftsfähigkeit. Kinder sind zwar auch nicht geschäftsfähig, was nicht daran hindert, dass sie auf die Bahncard ihres Sorgeberechtigten mitfahren – aber soviel Logik kann man von einem deutschen Zugbegleiter nicht erwarten. Er hält sich an das, was er am besten beherrscht, Berliner Pampigkeit plus Rassismus: »Sie werden doch wohl den Unterschied zwischen einem Kind und einem Hund verstehen.« (Wo sie doch in China welche essen, dachte er sich wohl dabei.)

Ergebnis: Ein Nachzahlungsbefehl über 119,90 Euro. 60 Euro für einen Hund ohne Bahncard plus 59,90 Nachlösegebühr. Auf Fragen des Mitreisenden raunzt der Schaffner nur noch, er habe keine Zeit mehr, müsse noch andere Waggons kontrollieren. »Das hier ist ein Verkehrsmittel, da muss man nach dem Tarif bezahlen.«

Wenn es mal so einfach wäre. Auf bahn.de steht unter dem Stichwort »Hunde und andere Haustiere«: »Wenn Ihr Hund größer ist, brauchen Sie ein Zusatzticket. Sie zahlen nur die Hälfte des Fahrpreises, das heißt: den Preis in Höhe einer Kinderfahrkarte.« Und, einen Absatz weiter: »Tickets für Hunde können auf bahn.de nicht als Online- oder Handy-Tickets zur Verfügung gestellt werden. Sie werden per Post versandt.« Hätte man als Schaffner vielleicht wissen können.

Kurt Tucholsky hat es gewusst: Der deutsche Traum ist, hinter einem Schalter zu sitzen. Das deutsche Schicksal dagegen, vor einem zu stehen.