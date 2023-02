Stefan Boness/IPON Großdemonstration am Sonnabend in Berlin

Das »Manifest für Frieden« hatte bis Sonntag fast 680.000 Unterschriften erhalten. Die 500.000er-Marke war eine Woche nach dem 10. Februar, dem Start, überschritten worden. Die Demonstration am Sonnabend in Berlin war trotz Abschreckung durch Medien und der fast kompletten rechtswidrigen Absperrung des Geländes durch die Polizei gut besucht – keine massive Bewegung, aber ein beachtlicher Anfang. Zumal die durch das »Manifest« angestoßene Bewegung in der wichtigsten Frage – dem Nein zu Waffenlieferungen für Kiew – die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich weiß, im Osten gut zwei Drittel.

Das bedeutet: Gemessen am Auftrag haben die »Zeitenwende«-Parteien und ihr Medientross eine Bauchlandung hingelegt. Es geht nicht mehr ums Aufhalten einer Massenstimmung, sondern um Schadensbegrenzung und Kleinhalten. Die Propaganda dafür allerdings ist säuerlich (»eine unkonzentrierte Egoshow als Friedensbewegung«, sueddeutsche.de), verkrampft (vom Antiamerikanismus »die Sinne vernebelt«, RND) und dem Stehsatz des totalitären bundesdeutschen Antikommunismus entnommen. Letzterer steht wieder in voller Blüte. Er kennt seit dem US-Völkermord in Korea, in Vietnam, im Irak oder in den von außen durch die USA und ihre Verbündeten hineingetragenen Bürgerkriege in Libyen, Syrien oder in der Ukraine seit 2014 nur eins: Rechts und links sind sich einig im Antiamerikanismus. Als wäre der bei notorischem Völkermord oder Kolonialkrieg nicht fällig. Da kommen Bodo Ramelow, der offenbar auch Kiews neue »Edelweiß«-Truppe für den »Vietcong« halten möchte, und Bundeswehrprofessor Carlo Masala, der die Unterstützung für Wagenknecht und Schwarzer als »übelsten Nationalpazifismus« bezeichnete, zusammen: Der Feind steht links, muss aber mit »Rot-gleich-Braun«-Soße übergossen werden. Das ist Kulturerbe der BRD, der Gesslerhut der Staatsräson. Also steht der Name Masalas unter einer am 24. Februar von Jungen Liberalen und Junger Union gestarteten Petition »Manifest für Freiheit«, die mit dem Gruß der Bandera-Organisation OUN und der heutigen Kiewer Armee schließt: »Slawa Ukraini!«. Die OUN erhob das zur offiziellen Grußformel im Frühjahr 1941 kurz vorm Überfall auf die Sowjetunion im besetzten Polen. Gestapo, SS und Wehrmachtsabwehr betreuten das. Die Petition für den laufenden Krieg gegen Russland, die Anton Hofreiter als Erstunterzeichner nennt, erhielt bis Sonntag knapp 30.000 Unterschriften.

Das spiegelt das Kräfteverhältnis zwischen jenen, die bei Waffenlieferungen für Kiew problemlos etwas Braun auftragen, und jenen wider, die sich wie Wagenknecht und Schwarzer auf die Resolution der UN-Vollversammlung – diplomatische Anstrengungen »verdoppeln« – vom Donnerstag berufen können. Die regelbasierte deutsche Kriegsfraktion wird ihnen das nicht durchgehen lassen. Die Polizeiarmee am Sonnabend in Berlin hat einen Vorgeschmack geliefert.