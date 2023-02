Nein zu NATO, nein zu Krieg

Loredana Sangiuliano/ZUMA Wire/imago »Löhne statt Waffen«: Antikriegsdemo in London am Sonnabend

»Unser wirklicher Feind steht bei uns zu Hause«: So brachte George Galloway, einer der Organisatoren, auf den Punkt, was sich wie ein roter Faden durch die Beiträge der stark besuchten Konferenz »No 2 NATO, No 2 War« am Sonnabend in London zog. Wer sich für Frieden in der Ukraine einsetzen wolle, müsse im eigenen Land anfangen, urteilte der Ex-Labour-Politiker Galloway, der 2003 wegen seines Protests gegen den Irak-Krieg aus der Partei geworfen worden war. Das westliche Militärbündnis, die NATO, spiele nicht nur heute bei der Aufrüstung der Ukraine eine fatale Rolle; es habe mit seiner stetigen Ostexpansion auch eine zentrale Kriegsursache geschaffen. »Eine umgekehrte Kuba-Krise« sei es gewesen, was sich zwischen der NATO und Russland abgespielt habe, urteilte der US-Anwalt und Aktivist Dan Kovalik. Die NATO sei Russland so nahe gerückt wie einst sowjetische Raketen den USA – nur dass damals beide Seiten den Krieg mit Verhandlungen abgewendet hätten. Dazu sei die NATO Anfang 2022 nicht bereit gewesen.

Auch heute spielten NATO- und vor allem US-Interessen eine zentrale Rolle im Krieg, hielt die langjährige Labour-Aktivistin Audrey White fest. Es gehe dem Westen darum, Russland zu schwächen; letztlich würden »Menschen in der Ukraine auf dem Altar der USA und Großbritanniens geopfert«. White war 2022 wegen öffentlicher Kritik an Labour-Chef Keir Starmer aus der Partei ausgeschlossen worden. Starmer habe Labours »unerschütterliche Unterstützung für die NATO« gelobt, rief Chris Williamson in Erinnerung, auch er ein langjähriger Labour-Abgeordneter, der Starmers Kampf gegen alles Linke in der Partei zum Opfer gefallen war. Williamson hielt allerdings auch fest, dass Großbritannien 1949 unter einem Labour-Premierminister an der Gründung der NATO beteiligt war, das Militärbündnis faktisch nie kritisiert und von 1999 bis 2003 mit George Robertson gar einen NATO-Generalsekretär gestellt habe. Insofern sei Starmers unbedingte NATO-Loyalität nicht neu.

Fällt Labour für den Kampf gegen den Krieg aus, so sieht es bei den Gewerkschaften in Großbritannien durchwachsen aus. So habe der Dachverband TUC, wenn auch knapp, der Erhöhung der Rüstungsausgaben zugestimmt, räumte Andy Hudd, Vizepräsident der Zugführergewerkschaft ASLEF, ein. Unumstritten sei dieser Kurs freilich nicht. Während Hudd auf der »No 2 NATO, No 2 War«-Konferenz sprach, hielt Carlos Barros vom Exekutivkomitee der Eisenbahnergesellschaft RMT vor Tausenden auf einer Demonstration eine Rede, die die Antikriegskoalition »Stop the War« am Sonnabend parallel organisiert hatte. Allein die geplante Erhöhung des Militäretats wird in den nächsten acht Jahren 157 Milliarden Pfund kosten. Erfülle man die Lohnforderungen etwa des streikenden Krankenhauspersonals, dann koste das zwar Milliardensummen; fröre man aber den Wehretat nur auf dem heutigen Niveau ein, hätte man das Geld schon raus, rechnete Hudd vor.

Allerdings hat die starke Aufrüstung aus Sicht der Herrschenden durchaus ihren Grund. Der Westen, daran erinnerte Galloway, befindet sich im Abstieg; die globale Dominanz von etwa 13 Prozent der Weltbevölkerung schwindet: »Die Ära, in der der Klub der Kolonialisten die Welt dominierte, geht zu Ende«, stellte Galloway fest. Um diesem Klub die militärische Spitze zu nehmen, müsse man die NATO auflösen, forderte Nick Brana, Organisator der jüngsten Antikriegsproteste (»Rage against the war machine«) in den USA, entsetzt darüber, dass sein früherer Chef Bernard Sanders, einst gefeierter Popstar von Teilen der Linken, heute die beträchtliche Aufrüstung der Ukraine fordert.

Was droht, wenn es nicht gelingt, die NATO aufzuhalten, darauf wies Fiona Edwards von der Plattform »No Cold War« hin. Schon heute seien die USA dabei, den militärischen Druck im Pazifik stark zu erhöhen, um den friedlichen Aufstieg Chinas zu stoppen, der maßgeblich zum relativen Abstieg des »Klubs der Kolonialisten« beiträgt. Gelinge es den USA, Russland im Ukraine-Krieg gravierend zu schwächen, erläuterte Edwards, dann könnten sie sich gestärkt auf einen möglichen Angriff auf China vorbereiten – eine immense Gefahr für die ganze Welt.