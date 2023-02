Viele Ältere fühlen sich vernachlässigt

Berlin. Von den Seniorinnen und Senioren in der BRD sind offenbar 78 Prozent der Ansicht, dass die politisch Verantwortlichen zu wenig Rücksicht auf die Belange älterer Menschen nehmen. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für das Boulevardblatt Bild am Sonntag ergeben. Mit ihrer ökonomischen Situation seien 38 Prozent der Befragten im Alter von mindestens 65 Jahren unzufrieden. Sie gaben demnach an, dass ihr derzeitiges Einkommen nicht für ein gutes Leben reicht. Bei den 65- bis 74jährigen seien es 43 Prozent. (AFP/jW)