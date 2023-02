»Aktien arbeiten nicht«

Arne Dedert/dpa Wenn die Rente vom Kapitalmarkt abhängt, müssten Beschäftigte kein Interesse mehr an steigenden Löhnen, sondern an steigenden Mieten haben

Höhere Löhne, höhere Renten. Und mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. So könnte man die gesetzlichen Renten nicht nur stabilisieren, sondern sogar ihr Niveau erhöhen. Die Bundesregierung hat einen anderen Plan. Ein »Generationenkapital« soll die Altersversorgung »absichern«. Aber schon die Grundannahme im Koalitionsvertrag ist falsch: das Kapitaldeckungsverfahren würde durch eine höhere Sparquote das Volkseinkommen erhöhen – also das, was verteilt wird. »Nein«, sagte Camille Logeay vergangene Woche kopfschüttelnd auf einer Tagung der Hans-Böckler-Stiftung und der Arbeitnehmerkammer Bremen zur Alterssicherung über Kapitalmärkte. In ihrem Vortrag blickte die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der HTW Berlin makroökonomisch auf Sinn, Nutzen und Möglichkeiten des Sparens.

Nur weil man ein kapitalgedecktes Verfahren einführt, gebe es nicht mehr zu verteilen. Es sei nur intransparenter im Gegensatz zum Umlageverfahren, wonach die laufenden Renten aus den laufenden Beiträgen finanziert werden. Die Lohnabhängigen würden statt dessen »indirekt und diffus zur Kasse gebeten«. Logeay verwies unter anderem auf die »Riester-Rente«, im Zuge derer mehr gespart wurde. Mehr Wachstum habe es dennoch nicht gegeben.

Um einen Kapitalstock für das künftige »Generationenkapital« aufzubauen, will der Bund nun in diesem Jahr Kredite für zehn Milliarden Euro aufnehmen. Finanzminister Christian Lindner hat aber schon angekündigt, dass in den kommenden 15 Jahren zehn Milliarden Euro jährlich nötig sein werden, die dann auch aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden sollen. Das Geld soll am internationalen Aktienmarkt angelegt werden. Dividenden, die potentiell erzielt werden können, sollen das »Generationenkapital« vergrößern. Dann – frühestens 2037 – sollen die jährlichen Überschüsse an die Rentenkasse ausgeschüttet werden. Der Kapitalstock bleibe unangetastet.

Aber wie entstehen die Renditen? Die Annahme, man würde Aktien für sich arbeiten lassen, ist ein immer wieder kehrender Trugschluss, wie nicht nur Logeay, sondern auch Florian Blank von der Arbeitnehmerkammer Bremen betonte: »Aktien arbeiten nicht. Aktien sind Anteile an Unternehmen. Im Unternehmen wird gearbeitet.« So klettern die Kurse von Beteiligungen an Unternehmen dann, wenn etwa Kosten eingespart und Löhne gedrückt werden. Handelt es sich um Anlagen in der Wohnungswirtschaft, profitieren die Aktionäre von steigenden Mieten. Das heißt, so fasste es ein Zuhörer der Tagung zusammen, Beschäftigte und Rentner müssten nach der Logik kein Interesse mehr an steigenden Löhnen haben, statt dessen an steigenden Mieten.

An dieser Stelle sei an die Welle von »Private-Equity-Fonds« erinnert, die in der BRD seit geraumer Zeit aus Altersheimen und medizinischen Versorgungszentren Rendite schlagen. Die BRD will nun das »Generationenkapital« in den bereits bestehenden staatlichen Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo) investieren. Schon jetzt plant Kenfo, 30 Prozent in »illiquiden Anlagen« zu halten. Darunter zu verstehen sind Investitionen in – eben – »›Private Equity‹, ›Private Debt‹, Infrastruktur sowie Immobilien«.

Zurück zum volkswirtschaftlichen Nutzen. Das Kapitaldeckungsverfahren, so heißt es von seinen Befürwortern, erleichtere es, bei der Rentenversicherung ein Stück weit von der nationalen demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung loszukommen. »Ansprüche auf ausländischen ›Output‹ bildeten zwar eine weitere Konsumquelle im Alter«, so Logeay. Aber sie unterliegen weiteren Risiken. Mit Verweis auf die Wissenschaftskollegen Nicholas Barr und Peter Diamond sagte sie, das ideale Land für Investitionen habe eine »junge Bevölkerung«, »Produkte, die man kaufen möchte«, »politische finanzielle Stabilität« und sei »groß genug, um die Ersparnisse anderer Länder mit alternder Bevölkerung aufzunehmen«. Aber diese Voraussetzungen seien in der Realität eher nicht gegeben, so Logeay. Die Rendite von Auslandsinvestitionen werde daher gering sein. Das liegt an dem makroökonomischen Ungleichgewicht. Die hohen Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands sind die hohen Leistungsbilanzdefizite anderer Länder, erklärte Logeay. Das gleiche gelte für die Vermögensposition Deutschlands gegenüber dem Ausland. Die globalen Asymmetrien zwischen Gläubigern und Schuldnern trügen so zur Instabilität bei.

Kenfo, der das »Generationenkapital« verwalten soll, investiert derzeit insbesondere in Staaten, auf die ein Großteil der oben genannten Kriterien nicht zutrifft. 41 Prozent des Vermögens stecken im europäischen Markt, 33 Prozent im nordamerikanischen.