»In der Stadt gibt es starke Kapitalinteressen«

Patrick Scheiber/imago Der Feind steht im eigenen Viertel: Demonstration gegen den Mietwahnsinn in der Mainmetropole (20.10.2018)

In Frankfurt am Main soll am 5. März die Oberbürgermeisterwahl stattfinden. Viele Menschen in der Stadt leiden unter steigenden Mieten, schlechter Verkehrspolitik, maroden Schulen und zuwenig Kitas. Auf Ihren Wahlplakaten werben Sie mit dem Slogan: »Weil Frankfurt euch gehört«. Ist das angesichts der drängenden Probleme nicht zu beliebig?

Wir stellen die Frage: »Wem gehört die Stadt?« Wir rücken das Gemeinwohl in den Mittelpunkt und die Interessen der Menschen vor die der Konzernprofiteure. Wir brauchen eine Oberbürgermeisterin und eine Stadtverwaltung, die im Interesse der Frankfurterinnen und Frankfurter arbeiten – und niemanden im Amt, der nur auf Menschen hört, die in den Penthäusern der Stadt wohnen. Da muss ein neuer Wind her. Nur auf das Credo »Bauen, bauen, bauen« zu setzen, das ist klimapolitisch aus der Zeit gefallen. Wir müssen auch im Bestand für bezahlbaren Wohnraum sorgen.

Es gilt, die Eigentumsfrage zu stellen, die Umverteilung in der Stadt zu organisieren. In der Verkehrspolitik müssen wir den öffentlichen Personennahverkehr kurzfristig kostengünstiger gestalten und langfristig den Nulltarif vorbereiten. Den Straßenraum gilt es weniger autozentriert zu entwickeln. Die Klima- und Umweltpolitik kommt in der Stadt zu langsam voran; zu wenige Solaranlagen sind auf die Dächer gebracht. Wir müssen den Autobahnausbau stoppen und über den Rückbau des Flughafens sprechen. All das kann eine Oberbürgermeisterin nicht alleine stemmen. Die Stadtpolitik muss neu ausgerichtet werden.

Haben Sie überhaupt eine Chance, gewählt zu werden? Oder ist es eher eine symbolische Aufstellung, um zu zeigen, dass es im Frankfurter Stadtparlament eine Linke-Fraktion gibt?

Meine Kandidatur steht dafür, einen Politikwechsel voranzubringen, der die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die Stadt unendlich weiter wachsen zu lassen, wird uns nicht voranbringen. Ich bin optimistisch, dass Frankfurt für eine linke Oberbürgermeisterin bereit sein wird – nur nicht, ob das bereits diesmal der Fall sein wird.

Die OB-Kandidatinnen und -kandidaten der CDU, von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD haben sich weder mit Sozial- noch mit Ökologiethemen hervorgetan. Warum gelingt es Ihnen nicht, in diese Lücke zu springen?

Das tun wir. Wir stellen soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund, thematisieren die Armutsbekämpfung, konsumfreie Orte (solche ohne Ladengeschäfte, jW) in der Stadt und kostenfreien Zugang zur Kultur. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten verweisen auf vermeintliche Erfolge oder zeigen mit dem Finger auf Koalitionspartner, an dem diese gescheitert sein sollen. Die Linke ist leider nicht so stark, wie wir sie bräuchten. Aber dies ist eine Personenwahl, und ich bekomme Zuspruch.

Exoberbürgermeister Peter Feldmann sagte im Interview mit jW, außer der politischen Opposition habe im Hintergrund eine mächtige Kapitalfraktion Stimmung gegen seine Sozialpolitik gemacht. Wie einflussreich ist die Immobilienlobby?

Stadtverordnete finden regelmäßig deren Zeitschrift von »Haus & Grund« in der Post. In der Stadt gibt es starke Kapitalinteressen. Der Wohnungsmarkt ist zum Eldorado für Investoren geworden. Die Industrie- und Handelskammer lädt mich nicht mehr zu Podiumsdebatten ein. Eine Oberbürgermeisterin muss mit den Investoren und der Wirtschaft hart verhandeln, darf Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Ich bin ein Fan davon zu lächeln, aber dabei die Zähne zu zeigen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Unterstützer des Ex-OB zu linker Politik wechseln.

Ist der Pro-NATO-Kurs von Teilen der Linkspartei im Bund eine Bürde für Ihren Wahlkampf?

Die Vielstimmigkeit in der Linken verhindert, dass klare Botschaften vermittelt werden. Wenn meine Plakate überschrieben werden mit »Weil Frankfurt Putin gehört«, zeigt mir das, dass wir in dieser Hinsicht nicht erfolgreich waren. In der Stadt positionieren wir uns für das Primat einer Friedens- und Verhandlungslösung. In unserer gesamten Partei brauchen wir dazu eine differenzierte Debatte.