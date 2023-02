Erste echte Warnung über »Cell Broadcast«

Lübeck. Ein bevorstehendes Hochwasser in Lübecks Innenstadt und Travemünde hat für die erste echte Warnmeldung des »Cell Broadcast«-Systems in der BRD gesorgt. Die Leitstelle des Katastrophenschutzes Lübeck sendete am Sonnabend um 8.42 Uhr eine Warnnachricht an alle kompatiblen Endgeräte, die zu diesem Zeitpunkt in einer Lübecker Funkzelle eingewählt waren. Mit nur knapp einem Meter über dem Normalwert gehe von dem Hochwasser jedoch keine große Gefahr aus, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes Lübeck am Sonnabend. In anderen EU-Staaten wird das System längst genutzt. (dpa/jW)