Wahlkampfduo der Grünen in Hessen steht

Wetzlar. Rund sieben Monate vor der Landtagswahl in Hessen hat der dortige Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen Tarek Al-Wazir zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten gewählt. Der 52jährige, derzeit Wirtschaftsminister im Kabinett von Boris Rhein (CDU), erhielt auf dem Landesparteitag in Wetzlar am Sonnabend die nötige Stimmenzahl, wie die Partei auf Twitter mitteilte. Das Spitzenduo für die Wahl komplettiert Landeswissenschaftsministerin Angela Dorn. Die Satzung sieht auf dem ersten Platz der Landesliste immer eine Frau vor. Al-Wazir steht auf Platz zwei, er ist den Angaben zufolge aber »erster Grünen-Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten«. (AFP/jW)