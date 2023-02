Kreatives Zählen in Berlin

Eine korrekt eingestellte politische Brille hilft, beim Zählen von Demonstrationsteilnehmern auf die jeweils nachgefragten Größenordnungen zu kommen. Die Expertise der Berliner Polizei in diesem Geschäft dürfte in der Bundesrepublik konkurrenzlos sein. Eine Demonstration für Waffenlieferungen und eine Fortsetzung des Krieges in der Ukraine bis zu einem »Sieg« Kiews, die am späten Freitag nachmittag mit rund 7.000 Menschen durch Berlin-Mitte gezogen war, schätzte die Berliner Polizei nach oben abweichend auf 10.000 Teilnehmer. Für die wesentlich größere Kundgebung im Anschluss an das von mittlerweile über 679.000 Menschen unterzeichnete »Manifest für Frieden«, die am Sonnabend nachmittag stattfand, nannte die Polizei 13.000 Teilnehmer. Sie »verschätzte« sich damit einmal mehr – diesmal allerdings deutlich nach unten.

Dabei schien die Polizei vor Ort den starken Zustrom durchaus zur Kenntnis zu nehmen. Schon gegen 14 Uhr ließ sie ankommende Teilnehmer nicht mehr durch den nördlichen Teil des Tiergartens auf direktem Weg zur Kundgebung laufen, sondern schickte sie auf den Umweg über die Yitzhak-Rabin-Straße zur Straße des 17. Juni. Ein dort eingesetzter Polizist begründete das auf Nachfrage damit, dass es bereits »zu voll« sei. Am S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor hielten zu diesem Zeitpunkt mit Verweis auf die Überfüllung keine Züge mehr. Dennoch nannte die Berliner Polizei im Anschluss die Zahl von 13.000 Demonstranten, die eine Absperrung der Zugangswege beziehungsweise die Sperrung des Bahnhofs gar nicht nötig gemacht hätte.

Auch in anderer Hinsicht war die Polizeikommunikation offenbar irreführend: Unter Berufung auf die Polizei verbreitete etwa die Nachrichtenagentur dpa, dass sich »eine Gruppe linker Gegendemonstranten« eine »lautstarke Auseinandersetzung« mit Jürgen Elsässer, Herausgeber des rechten Compact-Magazins, geliefert habe. So wurde der Eindruck erweckt, Elsässer sei als akzeptierter Teilnehmer der Wagenknecht-Schwarzer-Kundgebung von »Gegendemonstranten« konfrontiert worden. In Wirklichkeit war es so, dass er sofort nach seinem Auftauchen von antifaschistischen Kundgebungsteilnehmern eingekesselt wurde. Der Bitte der Versammlungsleitung, Elsässer zu entfernen, entzog sich die Polizei.

Dem Augenschein vor Ort nach dürften es am Sonnabend mindestens 35.000 Menschen gewesen sein, die bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt dem Aufruf der Bundestagsabgeordneten Wagenknecht und der Publizistin Schwarzer gefolgt waren. Die Veranstalter nannten 50.000. An einer Gegenkundgebung aus dem Spektrum ukrainischer Nationalisten und ihrer Unterstützer an der Ebertstraße gegenüber der US-Botschaft beteiligten sich etwa 30 Personen, an einer weiteren auf dem Pariser Platz etwa 10.

Die Kundgebung am Sonnabend erinnerte an die Friedensbewegung der 1980er Jahre. Parteifahnen waren – abgesehen von vereinzelten Flaggen der Partei Die Linke – keine zu sehen, dafür zahlreich Symbole der Friedensbewegung in allerlei Varianten. Die Mehrheit der Teilnehmer war ganz ohne Fahnen und Plakate gekommen – ein Indiz dafür, dass hier tatsächlich eine relativ breite Mobilisierung gelungen ist. Es muss freilich davon ausgegangen werden, dass die intensiven Bemühungen im Vorfeld, die Kundgebung als »Querfront«-Veranstaltung zu denunzieren, am Ende viele Menschen ferngehalten haben.

Wagenknecht sagte bei der Kundgebung unter lautem Beifall, dass man nun sehen könne, »wie viele wir sind«. »Wir fangen jetzt auch an, uns zu organisieren«, kündigte sie an. Das Land brauche endlich wieder eine starke Friedensbewegung. Einmal mehr betonte sie, dass »Neonazis und Reichsbürger« auf dieser Friedenskundgebung nichts zu suchen hätten. Politisch gehe es darum, das Leid und das Sterben in der Ukraine zu beenden. Auch Putin müsse bereit sein zu Verhandlungen und Kompromissen. Die Ukraine dürfe kein »russisches Protektorat« werden. Weiter gehe es darum, die wachsende Gefahr einer Ausweitung des Krieges und einer Eskalation zum Atomkrieg zu bannen.

Schwarzer nannte es »durchaus richtig, den von Russland brutal überfallenen Ukrainern mit Waffen zur Seite zu stehen«. Nun aber sei »nach dem Ziel dieses Krieges zu fragen und nach seiner Verhältnismäßigkeit«. Der ehemalige General Erich Vad forderte »ein Ende der Kriegsrhetorik in Deutschland« und den Beginn von Verhandlungen.