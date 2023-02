Widerstand ungebrochen

Ammar Awad/REUTERS Demonstranten gegen Netanjahus Rechtsregierung am Sonnabend in Tel Aviv

In Israel nimmt der Widerstand gegen die von Benjamin Netanjahu geführte Ultrarechtsregierung weiter zu. Am Sonnabend beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter insgesamt 300.000 Menschen an Protestkundgebungen. Das wäre ein neuer Rekord. Allein in Tel Aviv wurden 130.000 bis 160.000 Teilnehmer geschätzt. 30.000 sollen es in Haifa gewesen sein. Protestversammlungen gab es auch in Jerusalem, Herzlija, Beerscheba und zahlreichen weiteren Städten.

Es waren die achten Sonnabendproteste, seit die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels am 29. Dezember vereidigt wurde. Die Demonstrationen richten sich hauptsächlich gegen die geplante »Justizreform« oder werden unter diesem Nenner zusammengefasst. Es geht aber auch um Widerstand gegen das reaktionäre Gesellschaftsprogramm, für das die Koalition zwischen Netanjahus Likud und mehreren kleineren extrem orthodoxen Parteien steht. Mit »Justizreform« sind geplante Gesetze gemeint, die es der jeweiligen Parlamentsmehrheit ermöglichen würden, nahezu ohne juristische Kontrolle zu regieren. Die Opposition spricht deshalb von einer drohenden Diktatur und meint das offensichtlich nicht rhetorisch.

Die Regierung, die über eine kleine, aber stabile Mehrheit von 64 der insgesamt 120 Knesset-Abgeordneten verfügt, hält jedoch an ihrer »Justizreform« fest und will sie auch in dieser Woche weiter vorantreiben. Ab Montag wird in mehreren Parlamentsausschüssen über Gesetzentwürfe diskutiert. Voraussichtlich am Mittwoch wird der Abstimmungsprozess in der Knesset fortgesetzt. Die Opposition plant für diesen Tag erneut Kundgebungen, Demonstrationen und andere Aktivitäten.

Angesichts der Hartnäckigkeit der Regierung, die schon jetzt mit einfacher Mehrheit fast alle angestrebten Veränderungen beschließen kann, werden die Grenzen der bisher angewandten Mittel und Formen des Widerstands deutlich. Der Chef der liberalen Partei Jesch Atid, Jair Lapid, der die Übergangsregierung bis zu den Wahlen am 1. November geführt hatte, brachte vor einigen Tagen die Idee ins Spiel, dass die Oppositionsabgeordneten ihren Rückzug aus dem Parlament erklären könnten. Was das letzten Endes praktisch bringen könnte, ist aber zumindest nicht eindeutig. Außerdem gilt als zweifelhaft oder sogar unwahrscheinlich, dass sich die gesamte parlamentarische Opposition auf einen solchen Schritt verständigen könnte.

Der ehemalige Premierminister Ehud Barak (1999–2001) befürwortete am Sonnabend in mehreren Äußerungen für die Medien und als Sprecher auf mindestens einer Kundgebung Aktionen des gewaltfreien zivilen Ungehorsams, um eine ultrarechte Diktatur zu verhindern oder zum Rückzug zu zwingen. Mit diesem Vorschlag kann Barak, der aus der Arbeitspartei kommt, aber seit 2011 eigene Wege geht, als vergleichsweise zahm gelten. Der ehemalige Regierungschef Ehud Olmert (2006–2007), der aus dem Likud kommt, sprach am 13. Februar in einem kleinen Sender von der Unvermeidlichkeit, »sich zur nächsten Stufe, der Stufe des Krieges, zu bewegen«. Aus seinen weiteren Ausführungen wurde deutlich, dass Olmert es wörtlich meinte. Netanjahu zeigte ihn daraufhin wegen »Anstiftung zur Gewalt« an.

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass von den maßgeblichen Politikern Israels viele, vermutlich die Mehrheit, zuvor hohe militärische Posten oder wenigstens qualifizierte Funktionen hatten und aus diesem Blickwinkel zu denken gewohnt sind. Der Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, Mitglied der Arbeitspartei und früherer Kampfpilot, erklärte am 13. Februar in einem Fernsehinterview, dass Demokratien sich in Diktaturen verwandeln könnten und diese ohne »Blutvergießen« nicht wieder zu beseitigen seien. Auch er bekam eine Anzeige.

Gleichzeitig wächst unter Israels Finanzpolitikern und Investoren, die nahezu alle scharfe Kritiker der »Justizreform« sind, die Angst vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Ein solcher könne »jederzeit« eintreten, warnte der Gouverneur der Bank of Israel in der vorigen Woche. Als Indizien nannte er unter anderem erhebliche Zinserhöhungen, schlechte Investitionsstimmung und den sinkenden Kurs der Landeswährung Schekel im Vergleich zum Dollar. Ein ganz düsteres Bild malt einer der wichtigsten Investmentfonds-Chefs des Landes, Shlomo Dovrat, einem Bericht der Times of Israel vom Freitag zufolge. Die israelische Wirtschaft sei »in schrecklicher Gefahr«, und die innenpolitische Krise müsse unbedingt »innerhalb von Tagen« gelöst werden. Investoren seien nicht bereit, Geld in einem Land anzulegen, »in dem es keine Gewissheit gibt, das keine politische Stabilität und kein unabhängiges Rechtssystem hat, das ihre Eigentumsrechte schützt.« Milliarden von Dollar würden täglich aus Israel abgezogen.

Als politisches Signal kann gelten, dass Netanjahus Regierung nach einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung erstmals keine Mehrheit mehr hätte, falls Neuwahlen stattfinden würden. Die herrschende Koalition würde neun Mandate verlieren und ihre Vertretung würde von 64 auf 55 Abgeordnete sinken, die der Opposition von 56 auf 64 steigen.

Der Likud wäre, erstmals seit vielen Jahren, nicht mehr stärkste Partei in der Knesset. Diesen Rang müsste er an Lapids Jesch Atid abtreten, die sich der Umfrage zufolge von 24 auf 27 Abgeordnete steigern könnte, während deren Zahl beim Likud von 31 auf 26 fallen würde.

Die Aussagekraft der für die Zeitung Maariv erstellten Untersuchung ist nicht sehr groß: Umfrageergebnisse weichen in Israel stark voneinander ab. Eine Einigung der vielgestaltigen Opposition ist unwahrscheinlich, und das gilt folglich auch für den Sturz Netanjahus durch ein Misstrauensvotum. Dass die »Justizreform« von einer deutlichen Mehrheit der Israelis abgelehnt wird, ist indessen auch durch mehrere andere Umfragen gesichert.