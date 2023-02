Streiks an Flughäfen in Nordrhein-Westfalen

Köln. Warnstreiks bringen am Montag den Luftverkehr in Köln/Bonn und Düsseldorf in weiten Teilen zum Erliegen. Der Flughafen Düsseldorf rechnet (Stand Sonntag) mit fast 200 gestrichenen Starts und Landungen. In Köln geht man davon aus, dass von 136 geplanten Passagierflügen zwischen Montag- und Dienstagmorgen 131 ausfallen werden. Aufgerufen zum Arbeitskampf haben die Gewerkschaften Verdi und Komba. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Branche Luftsicherheit. In Köln sollte bereits am späten Sonntag abend die Arbeit niedergelegt werden. (dpa/jW)