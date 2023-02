Distanzierung bleibt aus

Adnan Abidi/REUTERS Kanzler Scholz am Sonnabend in Neu-Delhi

Indien bleibt trotz massiven deutschen Drucks im Ukraine-Krieg neutral und wird sich, anders als Deutschland, an den wieder beginnenden Bemühungen um eine Friedenslösung beteiligen. Das ist eines der Hauptergebnisse der Gespräche zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Indiens Premierminister Narendra Modi am Samstag in Neu Delhi. Während Scholz mitteilte, man habe sich »sehr ausgiebig und sehr intensiv« über den Krieg ausgetauscht, aber jede weitere Auskunft verweigerte, erklärte Modi, Indien habe sich von Anfang an dafür stark gemacht, »dass dieser Krieg auf dem Wege des Dialogs und der Diplomatie gelöst werden muss«. Modi weiter: »Indien steht bereit, an jedem Friedensprozess teilzunehmen und einen Beitrag dazu zu leisten.« Nachdem die NATO-Staaten Ende März 2022 eine mögliche Verhandlungslösung sabotiert hatten, haben zuletzt Brasilien und vergangene Woche China erneut Gesprächsinitiativen vorgestellt. Berlin lässt, in klarem Gegensatz zu Neu Delhi, bislang eine ablehnende Haltung erkennen.

Hohen Stellenwert hatte in den Gesprächen neben den Berliner Bestrebungen, Moskau zu isolieren, vor allem der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. Während Indien Investitionen benötigt, um seinen Aufstieg voranzutreiben, ist die Bundesregierung vor allem aus zwei Gründen um den Ausbau des Indien-Geschäfts bemüht. Zum einen will sie den Ausbau der indisch-russischen Wirtschaftsbeziehungen zumindest bremsen. Zum anderen sucht sie Neu Delhi als Verbündeten im Machtkampf gegen China an sich zu binden sowie zugleich für deutsche Unternehmen Alternativen zur Produktion in der Volksrepublik zu schaffen. Dabei kommt sie bislang kaum vom Fleck: Eine Umfrage deutscher Handelskammern in Asien ergab, wie vergangene Woche bekannt wurde, dass 70 Prozent der befragten Unternehmen zumindest aktuell nicht in Indien investieren wollen. Als Gründe wurden schon zuvor meist unzulängliche Infrastruktur, überbordende Bürokratie sowie ungünstige gesellschaftliche Rahmenbedingungen – allzugroße Armut, oft geringes Bildungsniveau – genannt.

Scholz setzte sich am Wochenende insbesondere für einen Ausbau der Geschäfte mit Umwelttechnologien bzw. Technologien der Energiewende ein, bei denen Indien großen Nachholbedarf hat. Das Land baut, um seine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen zu versorgen, aktuell die Energiegewinnung aus Kohle stark aus. Indiens Metropolen belegen auf den Ranglisten der Städte mit der schlimmsten Luftverschmutzung weltweit regelmäßig mehr als die Hälfte der Spitzenplätze. Berlin hat im vergangenen Jahr zugesagt, dem Land im Rahmen einer »Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung« bis 2030 mehr als zehn Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Davon sollen insbesondere deutsche Unternehmen profitieren. Scholz besuchte am Sonntag, um einen kleinen Akzent zu setzen, die Firma Sun Mobility im südindischen Bengaluru, die Batterien für die E-Mobilität fertigt; Bosch hält an ihr einen Anteil von rund 25 Prozent. Darüber hinaus machte der Kanzler in Indien Druck, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit der EU endlich abzuschließen. Sie werden – mit jahrelangen Unterbrechungen – bereits seit dem Jahr 2007 geführt und erwecken nicht den Anschein, vor einem Durchbruch zu stehen.

Scholz warb in Neu Delhi zudem für den Kauf von U-Booten von ThyssenKrupp – dies auch, um die traditionell sehr starken indisch-russischen Rüstungsbeziehungen zu schwächen. Allerdings stammt Indiens U-Boot-Bestand schon heute zu je einem Drittel aus Russland, Frankreich und Deutschland. Hinzu kommt, dass Russland nicht nur die Lieferung eines Atom-U-Bootes zugesagt, sondern Indien auch eine gemeinsame Produktion konventioneller U-Boote in Aussicht gestellt hat. Dies käme Neu Delhis Bemühungen entgegen, die indische Rüstungsindustrie stärker auf eigene Beine zu stellen.

Nicht zuletzt stand bei Scholz’ Gesprächen der Ausbau der »Mobilitätspartnerschaft« auf dem Programm, die Außenministerin Annalena Baerbock im Dezember in New Delhi vereinbart hatte. Dabei sollen indische Fachkräfte aus dem IT-Bereich, die in Indien auf indische Kosten ausgebildet wurden, nach Deutschland abgeworben werden, um hierzulande für deutsche Profite zu arbeiten.