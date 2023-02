Eine zweite Front?

Uncredited/Ministry of Internal Affairs of Transnistria/AP/dpa Im April 2022 wurde das Gebäude des Ministeriums für Staatssicherheit in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol durch Explosionen beschädigt

Einstweilen sind es Behauptungen, die beide Seiten gegeneinander in Stellung bringen: Moskau gibt an, dass auf ukrainischer Seite eine False-flag-Operation gegen die russischen Truppen in Transnistrien vorbereitet werde. Kiew hingegen spricht davon, dass entweder von transnistrischem Boden aus ein Angriff auf die Ukraine vorbereitet werde oder eine »Destabilisierung von Moldau«. Was die prowestliche Regierung in Moldau dazu beizutragen hat, ist überhaupt lächerlich: Ihr Geheimdienstchef fabulierte über einen angeblichen russischen Plan, von Belarus aus – über mehr als 500 Kilometer – nach Transnistrien vorzustoßen und für diesen Angriff die großen Munitionsvorräte dort – die es dann noch gar nicht in der Hand hätte – zu nutzen. Also mit einem Wort: Bullshit.

Dass Russland von Transnistrien aus einen Angriff auf die Ukraine planen sollte, ist auch äußerst unwahrscheinlich. Seine Truppenanzahl dort ist im unteren vierstelligen Bereich, die Ausrüstung auf spätsowjetischem Niveau, Nachschubmöglichkeiten gibt es nicht, insbesondere nicht an Benzin, die Truppe wäre also nicht mobil. Und es gäbe praktisch keine Möglichkeit, sie aus Russland zu versorgen, ohne einen vorherigen erfolgreichen Angriff auf Odessa. Der ist 2022 gescheitert, und es gibt keinen Anlass zu der Annahme, dass das jetzt anders sein könnte. Mit anderen Worten: Noch mal Bullshit.

Richtig ist dagegen, dass die Ukraine ein Interesse hätte, das Transnistrien-Problem im Schatten der militärischen Stagnation an der Hauptfront ein für allemal zu lösen. Militärisch wäre das vermutlich auch kein Problem. Nur, dass die politische Zustimmung aus Chisinau hierfür erforderlich wäre, um das Stigma des Aggressorstaates Ukraine zu vermeiden. Um diese Zustimmung wirbt Kiew derzeit. Aber sie hängt davon ab, ob die prowestliche Mannschaft in Moldau davon ausgehen kann, sich nachher an der Macht zu halten. Bei einer »Reintegration« Transnistriens wären jedoch kurzfristig einige hunderttausend »prorussisch« gestimmte Wähler zu verdauen, und das könnte das Gleichgewicht zu Ungunsten der prowestlichen Regierung verschieben. Wahlen gehen in Moldau traditionell knapp aus, soziales Elend fällt immer auf die gerade Regierenden zurück. Außerdem hat Moldau bisher davon profitiert, dass es an der selben Gasleitung hängt wie Transnistrien, und dass es von dort, erzeugt aus unbezahltem russischen Gas, seinen Strom bezieht. Fiele Transnistrien, fiele auch dieser Vorteil. Hinzu kommt, dass, wie auch Kiewer Analysen nüchtern einräumen, sich die moldauische Gesellschaft mit dem Status quo arrangiert hat: regen kleinen Grenzverkehr und größeres Schmuggelgeschäft in beide Richtungen inklusive. Es ist die Ukraine, die daran interessiert ist, den Status quo zu verändern. Falls sich demnächst dort etwas tut, sollte man sich daran erinnern.