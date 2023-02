EVG: Bahn braucht zusätzliche 45 Milliarden Euro

Berlin. Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, fordert von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mehr Geld für den Bahnverkehr. »Die Schiene ist immer weiter gealtert. Im letzten Jahrzehnt wurde sie immer vernachlässigt«, sagte Burkert der dpa am Freitag. Grundvoraussetzung für einen Erfolg des Gleisverkehrs sei eine langfristige und sichere Finanzierung. »Wir brauchen 90 Milliarden Euro bis 2027. Also 45 Milliarden Euro frisches Geld, damit wirklich was gelingen kann und die Schiene der Verkehrsträger Nummer eins wird«, so Burkert. (dpa/jW)