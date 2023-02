Nachschlag: Echt und traurig

Zeitsprung Pictures/Wild Bunch Germany/Peter Hartwig Albrecht Schuch spielt Thomas Brasch

Seinen legendären Auftritt zur Verleihung des Bayerischen Filmpreises 1981, als Thomas Brasch unter missbilligendem Hintergrundgeraune zweimal der Filmhochschule der DDR für seine Ausbildung dankt und Franz Josef Strauß bedröppelt danebensteht, spart der Film aus. Ist nicht schlimm, kann man bei Youtube gucken. Das Biopic fesselt auch so und geht – ganz dem Titel angelehnt – äußerst liebevoll mit dem Autor, Dramatiker und Filmemacher um. Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Brasch (eindringlich gespielt von Albrecht Schuch) seine Ecken und Kanten stets wie einen Schild vor sich hertrug. Aufgewachsen mit den Privilegien der Brasch-Familie, ist er einer, der nie ankommt und das auch nicht will – die permanente Krise als Produktivitätsmotor. Die DDR wird ihm zu eng, aber freuen über die Ausreise kann er sich nicht. Gehypt in New York als neuer Truman Capote, schmeißt er den Schlüssel für ein Appartement am Central Park gleich wieder in einen Gully. Lieber echte Traurigkeit als zur Ware werden. (mme)