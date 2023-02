Historische Trockenheit

Alex Fraser/REUTERS

Der größte See Italiens, der Gardasee, verzeichnet derzeit einen noch nie dagewesenen Tiefststand des Wasserspiegels. Wie der Münchner Merkur am Donnerstag online berichtete, seien Vertreter der Kommunen rund um den See bereits Mitte Februar zu einer Krisensitzung zum Thema Trockenheit zusammengekommen. Der Merkur zitierte den Generalsekretär des Verbands der Gardaseegemeinden, Pierlucio Ceresa, Mitte Februar habe der Wasserspiegel des Gardasees »noch nie mehr als 40 Zentimeter über dem hydrometrischen Nullpunkt in Peschiera« gelegen. Die Gemeindevertreter hätten daher erste Sparmaßnahmen beschlossen. Im Frühjahr soll der Landwirtschaft in der Ebene des Po dadurch die Bewässerung ermöglicht, im Sommer die Wasserversorgung der anliegenden Gemeinden rund um den See gewährleistet werden. Denn in der Urlaubssaison wird die Gegend wieder verstärkt von Touristen besucht. Nun soll die Wasserzufuhr für einige Kanäle gedrosselt werden, in den Fluss Mincio wird nur das vorgeschriebene Minimum geleitet. (jW)