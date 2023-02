Opfer der EU-Zensur

Thabo Jaiyesimi/apaimages Ashraf Amra/Florian Boillot/Patrick Scheiber/imago images/redfish/collage jW Viele Jahre Stimme der Unterdrückten, stellte Redfish nun den Betrieb ein

Das linke Medienkollektiv Redfish hat seine Aktivitäten eingestellt. Eine Verleumdungskampagne durch Mainstreammedien und Thinktanks, von der EU angeordnete Zensur in sozialen Medien, Kontosperrungen sowie staatliche Sanktionen hätten die Weiterarbeit unmöglich gemacht. So begründete das Kollektiv seine Schließung in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung.

Redfish wurde im Jahr 2017 mit dem Anspruch gegründet, eine radikal linke und antiimperialistische Berichterstattung aus der Perspektive der Unterdrückten zu betreiben. Via soziale Medien berichtete Redfish über Proteste in aller Welt und erinnerte an Jahrestage aus der Geschichte der Arbeiterbewegung oder kolonialer Verbrechen. Seine in den letzten Jahren produzierten Dokumentationen befassten sich etwa mit dem Widerstand der Palästinenser gegen Besatzung, dem Massaker an indonesischen Kommunisten im Jahr 1965, Rassismus in Großbritannien vor dem Hintergrund des kolonialen Erbes, der Sabotage des Friedensprozesses in Kolumbien oder dem Verhältnis von Staat und Neonazis in der Bundesrepublik. Redfish war auch mehrfach Streamingpartner der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin.

»Russia state-affiliated media« (an den russischen Staat angebundenes Medium): Mit diesem Warnhinweis wurden in den letzten Jahren die Nachrichten von Redfish auf Twitter automatisch gekennzeichnet. Zum Vergleich: beim deutschsprachigen Ableger des türkischen Staatssenders TRT erfolgt kein solcher Hinweis auf Staatsnähe. Die Redfish-Mitarbeiter haben dabei nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ihr Budget von der russischen Nachrichtenagentur ­Ruptly stammte. Dieser gegenüber hätten sie sich verpflichtet, jährlich eine gewisse Anzahl an Dokumentationen zu produzieren, eine redaktionelle Einmischung habe nicht stattgefunden, erläuterte Redfish-Mitbegründer Hüseyin Dogru vor rund einem Jahr im jW-Gespräch.

Zu russischen Themen äußerte sich das Medienkollektiv dabei so gut wie nie. Eine Ausnahme: als es in den ersten Wochen des russischen Angriffs auf die Ukraine auch in Russland zu Antikriegsprotesten kam, berichtete Redfish darüber und verbreitete eine Infografik zum Protestgeschehen. »Wir sind gegen den Krieg, wir berichten darüber, aber wir schlagen uns auf keine Seite«, hatte Dogru gegenüber jW erklärt, man stehe an der Seite der Arbeiterklasse und derjenigen, die nicht über diesen Krieg entscheiden dürfen, aber unter ihm zu leiden haben. Bereits damals warnte Dogru nach ersten EU-weiten Zensurerfahrungen, dass der Ukraine-Krieg dazu genutzt werde, um jegliches Medium mit Verbindung zu Russland zu verbannen, da kein anderes Narrativ neben dem der NATO bestehen dürfe.