RT DE macht dicht

Paul Zinken/dpa Mittlerweile abmontiert: Schild des Senders vor Bürogebäude in Berlin-Adlershof (29.9.2021)

Schon kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges vor einem Jahr ging die EU mit einem Sendeverbot gegen den russischen Sender RT vor. Trotz dieser Zensurmaßnahme konnte der deutsche Ableger RT DE seine Arbeit fortsetzen. Doch neue Sanktionen der EU haben die Lage offenbar verändert. Anfang Februar gab die RT DE Productions GmbH auf ihrer Webseite »mit Bedauern die Entscheidung bekannt, die journalistischen Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland einzustellen«.

Als in der BRD ansässige Produktionsfirma sei man »einem immensen Druck von Regierungen, Medien, Unternehmen und anderen ausgesetzt«, heißt es in der Erklärung weiter. Nach dem Sendeverbot im Frühjahr 2022 habe die RT DE Productions GmbH auf das Versprechen der EU vertraut, dass »die Sanktionsmaßnahmen diese Medien und ihr Personal nicht daran hindern, andere Tätigkeiten als Sendetätigkeiten in der Union durchzuführen«. Doch mit dem im Dezember 2022 in Kraft getretenen neunten EU-Sanktionspaket gegen Russland sei den Beschäftigten des Unternehmens »praktisch die Luft abgedreht« worden.

Wie mehrere Medien berichteten, bedeute die Ankündigung von RT DE Productions nicht das Aus für den Sender. Im Statement heißt es, der Betrieb sowohl des Internetfernsehprogramms als auch der Webseite solle weitergehen. Beide werden ohnehin seit längerem von der »autonomen gemeinnützigen Organisation TV-Novosti« betrieben, also direkt aus Moskau. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) spekulierte, bei der in dem Statement verkündeten Einstellung der Aktivitäten handele es sich um einen proaktiven Schritt, um möglichen Maßnahmen durch deutsche Behörden zuvorzukommen.

In Frankreich ließ das Wirtschafts- und Finanzministerium in Anwendung der neuesten EU-Sanktionen im Januar das Konto von RT France einfrieren. Die Chefin des Senders kündigte daraufhin an, dass die Arbeit eingestellt werden müsse. Dadurch drohten laut RND mehr als 120 Menschen in Frankreich arbeitslos zu werden. In Deutschland wurden solche Schritte bisher nicht eingeleitet. Deutsche Behörden schätzen die rechtliche Lage anders ein. Das Bundesfinanzministerium erklärte am 4. Februar gegenüber RND, es gebe zwar für bestimmte russische TV-Sender EU-weite Sendeverbote. Eine Listung dieser Sender, die zu einem Einfrieren der Vermögenswerte führen könnte, habe die EU bislang jedoch nicht beschlossen.

Obwohl es sich bei beiden Firmen um Tochterunternehmen von TV-Novosti handelt, sei ihr Vermögen nach EU-Recht nicht automatisch eingefroren, heißt es in dem Bericht des Redaktionsnetzwerks. Das Portal zitiert den Juristen und Sanktionsexperten Kilian Wegner von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Die EU-Verordnung siehe vor, »dass Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen eingefroren werden, die im Eigentum oder Besitz von sanktionierten Entitäten stehen oder von ihnen kontrolliert werden«, erklärte dieser. Wirtschaftliche Ressourcen von RT DE Productions seien daher nur dann eingefroren, »wenn sie im Eigentum oder im Besitz von TV-Novosti stehen oder von TV-Novosti kontrolliert werden«. Ob eine solche Kontrolle besteht, lasse sich von außen nicht abschließend beurteilen.

Diese Einschätzung hielt den CDU-Bundestagsabgeordneten Matthias Hauer nicht davon ab, ein schärferes Vorgehen gegen RT DE zu fordern. »Die Finanzsanktionen sollen das System schwächen, das diesen verbrecherischen Krieg betreibt und unterstützt«, erklärte er gegenüber dem RND. Dazu gehöre auch, dass die Sanktionen ihre Wirkung auf »die Maschinerie russischer Staatsmedien in Europa« entfalten. Diese verfolge kein anderes Ziel, »als gezielt Falschinformationen zu verbreiten«.

Das sieht der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke und stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Europarat, anders. Er kritisierte das Vorgehen gegen RT DE. »Im Sinne einer umfassenden Meinungsbildung« halte er es für »notwendig«, in Deutschland »auch internationale Medien lesen zu können«, so Hunko am Montag gegenüber junge Welt. »Und das gilt auch für russische Medien«, sagte der Linke-Abgeordnete.