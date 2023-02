Tesla fertigt Batterien in USA statt Grünheide

Berlin. Entgegen vollmundiger Ankündigungen wird der E-Autokonzern Tesla vorerst keine kompletten Batterien in der BRD produzieren. »Aufgrund von Steueranreizen« werde ein größerer Teil der Produktion in den USA ­erfolgen, bestätigte der Konzern am Mittwoch. In Grünheide bei Berlin sollen bis auf weiteres nur Einzelkomponenten wie Elektroden gefertigt und dann in die USA ­verschickt werden. Das brandenburgische Wirtschaftsministerium hatte zuvor erklärt, der Konzern habe »Produktionsschritte in den USA priorisiert, weil die steuerlichen Rahmenbedingungen dort günstiger sind«. Tesla-Boss Elon Musk hatte die ­Gigafactory in Brandenburg auch als größte Batteriefabrik der Welt angekündigt. Bei der Eröffnung im März 2022 sagte er, bis Ende 2023 werde das Batteriewerk in Serie produzieren. (Reuters/jW)