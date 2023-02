Bruno Mahlow gestorben

Berlin. Der frühere DDR-Diplomat Bruno Mahlow ist tot. Wie Familienangehörige mitteilten, verstarb er am Mittwoch in Berlin. Mahlow wurde 1937 als Emigrantenkind in Moskau geboren. 1947 zog seine Familie zurück nach Berlin. Er studierte am Institut für Internationale Beziehungen in Moskau und war im diplomatischen Dienst der DDR. Von 1973 bis November 1989 war er Vizechef der Abteilung Internationale Beziehungen des ZK der SED, danach kurzzeitig deren Leiter. Ab 1990 beriet er die Internationale Kommission beim Parteivorstand der PDS und war später Mitglied des Ältestenrats der Partei Die Linke. Im November 2022 wurde er Mitglied der DKP. (jW)