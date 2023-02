Lörrach: Mieter sollen weiterhin ausziehen

Lörrach. Ungeachtet öffentlicher Kritik hält Lörrach an der geplanten Umwandlung von alten Mietwohnungen in ein Flüchtlingsheim fest. »Wir haben das mehrfach so gemacht«, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) am Mittwoch in der südbadischen Stadt. Rund 40 Bewohner sollen aus einem Wohnkomplex ausziehen, um Platz für Geflüchtete zu schaffen. Von dem städtischen Unternehmen Wohnbau Lörrach sollen Mieterinnen und Mietern modernere und bezahlbare Wohnräume angeboten werden. Es geht um 30 Wohnungen und hauptsächlich Ein-Personen-Haushalte. Ein Schreiben an betroffene Mieter hatte in den sozialen Netzwerken seit Wochenbeginn Debatten ausgelöst. (dpa/jW)