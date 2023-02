Zehn Tote nach israelischem Militäreinsatz

Ramallah. Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens zehn Palästinenser getötet worden. Zudem wurden mehr als 100 Menschen verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mitteilte. Mindestens fünf davon seien noch in kritischem Zustand. Das israelische Militär teilte mit, bei der versuchten Festnahme von drei Terrorverdächtigen unter Beschuss geraten zu sein. Die Lage in den besetzten Gebieten hatte sich zuletzt verschärft. Seit Beginn des Jahres wurden neun Israelis bei Anschlägen von palästinensischen Gruppierungen getötet. Im selben Zeitraum kamen 59 Palästinenser ums Leben, zumeist durch israelisches Militär. Zudem gibt es immer wieder Berichte über Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser, israelische Aktivisten oder Soldaten. (dpa/jW)