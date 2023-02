IG Metall fordert mehr Lohn für Kfz-Handwerker

Frankfurt am Main. Mit einer Forderung nach 8,5 Prozent mehr Geld und einer zusätzlichen Inflationsausgleichsprämie zieht die IG Metall in die Tarifrunde für das deutsche Kfz-Handwerk. »Preise und Arbeitsbedingungen belasten die Beschäftigten wie nie. Sie brauchen jetzt dringend nachhaltige Tarifsteigerungen«, sagte Vorstandsmitglied Ralf Kutzner am Dienstag in Frankfurt am Main. (dpa/jW)