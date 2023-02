Onlinehändler Zalando kündigt Kahlschlag an

Berlin. Der Onlinehändler Zalando streicht mehrere hundert Stellen. Von dem Kahlschlag sei eine Reihe von Abteilungen betroffen, auch das Management, wie am Dienstag aus einer Mitteilung des Unternehmens an die Beschäftigten hervorging. Nicht betroffen sein werden hingegen die Logistikzentren und der Kundenservice, wie es weiter hieß. Zalando beschäftigte nach eigenen Angaben zuletzt rund 17.000 Menschen in 25 europäischen Ländern. Einen genauen Zeitplan für die umfangreichen Entlassungen gibt es noch nicht, wie aus der Mitteilung weiter hervorging. Auch war noch unklar, wie viele Menschen es in den einzelnen Abteilungen genau treffen wird. (AFP/jW)