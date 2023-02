Berlin: SPD trifft Grüne und Die Linke

Berlin. Die drei Parteien der »rot-grün-roten« Regierungskoalition in Berlin haben sich am Dienstag zum ersten Mal nach der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus zu Sondierungsgesprächen getroffen. Das SPD-Team empfing die Vertreter von Grünen und Linken dazu in der Berliner SPD-Zentrale im Stadtteil Wedding. »Wir müssen besser werden, den Volksentscheid umsetzen und sozialen Wohnungsbau hinkriegen«, sagte die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert zu den Lehren aus der Wahl, bei der alle drei Regierungsparteien an Zustimmung verloren hatten. Sie erklärte, sie sei optimistisch, dass man übereinkomme. SPD und Grüne äußerten sich nicht zum Beginn der Sondierungen. Der Wahlsieger CDU hatte bereits in den vergangenen Tagen Sondierungen mit SPD und Grünen begonnen. (dpa/jW)