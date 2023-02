Pistorius bekräftigt Aufrüstungskurs

Berlin. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat den Willen bekräftigt, die Militärausgaben zu erhöhen. Die Streitkräfte bräuchten »eine auskömmliche Finanzausstattung«, sagte Pistorius am Dienstag bei einem Besuch bei der Deutschen Marine in Eckernförde. Insbesondere müsse das NATO-Ziel eingehalten werden, Mittel in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das Militär aufzuwenden. »Niemand bestreitet ernsthaft, dass zwei Prozent erreicht werden« müssten, sagte er, es gehe in der Ampelkoalition nur »um das Wie«. (AFP/jW)