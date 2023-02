»Greenwashing« bei Kapitalanlagen

Berlin. Laut Untersuchung der Organisation »Finanzwende« haben als »grün« beworbene Fonds auf den Krieg in der Ukraine mit Investitionen in Aktien aus dem Bereich fossiler Energieträger reagiert. Die Fonds hätten an der Gewinnentwicklung von Öl- und anderen Konzernen partizipieren wollen, »als hätten sie sich nicht der Nachhaltigkeit verschrieben«, kritisierte der Verein Finanzwende und warf den Fonds am Dienstag Greenwashing vor.

Laut Studie kauften die über 2.400 gemäß EU-Recht als nachhaltig beworbenen Fonds zwischen Ende Dezember 2021 und Ende März 2022 zusätzliche Aktien aus dem Energiesektor für 2,6 Milliarden Dollar – wovon demnach 940 Millionen Dollar in Aktien in Verbindung mit fossilen Energieträgern investiert wurden. Im Bereich der erneuerbaren Energieträger betrugen Investitionen in Aktien von Unternehmen im Vergleich dazu nur 138 Millionen Dollar. (AFP/jW)