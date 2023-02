Lachen und Komische Ressentiments

Torsten Silz/ZDF

Bertolt Brecht wollte nach 1945 den Humor nutzen, um sich lachend von der grausigen Vergangenheit und Knechtseligkeit der Deutschen zu verabschieden. Es sollte ein Lachen sein, dass befreiend wirkt, auch weil es die Erkenntnis vermittelt, dass sich die Dinge ändern müssen. Die längst zum Star der Öffentlich-Rechtlichen gewordene österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart aber vermittelt keine Erkenntnisse und schon gar nicht die, dass sich irgendwas ändern müsse. Sie sorgt vielmehr treffsicher für die Abbiegung des Ressentiments ins Lächerliche. Und so eröffnet sie ihr exklusiv für 3sat zusammengestelltes Programm »Die Unmoral von der Geschicht’« mit dem Witz, sie habe kürzlich wieder den Fehler gemacht zu fragen: »Wo kommst du denn her?« und zur Antwort erhalten: »Das ist Rassismus!« Dabei dürfe man doch wohl den eigenen Ehemann, wenn er nachts nach Hause komme, so etwas noch fragen. Das ist so das Niveau des deutschen Mainstreamkabaretts. Auf dass es bleibt, wie es ist. (row)