dpa Gustav muss schon wieder: Marco Goecke harrt der Dinge, die da kommen mögen

Die Intendantin der Staatstheater Hannover, die US-Amerikanerin Laura Berman, hat einen seltsamen Humor. Ihr frisch gefeuerter Exballettdirektor Marco Goecke hatte einer ihm verhassten Kritikerin eine Portion Hundekot ins Gesicht geschmiert, in der Pause im Foyer während einer Tanzpremiere im Opernhaus. Als Rache für einen Verriss. Eine akzeptable Entschuldigung kam erstmal nicht von ihm.

Statt dessen die wütende Erklärung, die Kritikerin habe schließlich Scheiße geschrieben. Auf Kritikfähigkeit oder gar Empathie lässt so ein Verhalten eines Künstlers kaum schließen. Trotzdem beschreibt Intendantin Berman ihn aktuell auf der Theater-Homepage als »mitfühlenden, rücksichtsvollen, humorvollen, gelegentlich sehr verletzlichen Menschen« – das klingt im Kontext seiner Hundekotattacke wie pure Ironie.

Fünf Tage hat es gedauert, bis der Arbeitsvertrag mit dem Ballettchef »im gegenseitigen Einvernehmen« aufgelöst wurde. Suspendiert wurde Goecke schon einige Tage früher, aufgrund des öffentlichen Drucks. Die von ihm geschädigte Kritikerin der FAZ, Wiebke Hüster, erstattete außerdem sofort nach der Tat Strafanzeige: wegen Beleidigung und Körperverletzung. Vorher säuberte sie sich noch von dem Kot und wurde dabei pikanterweise von Goeckes Pressesprecherin unterstützt.

Seither, seit dem 11. Februar 2023, gilt der 50jährige Marco Goecke, der früher international bejubelt wurde, als große negative Ausnahme. Ein Opernhaus ist schließlich kein Ort der Gewalt. Vielmehr sollen die dramatischen zwischenmenschlichen Vorgänge auf der Bühne dazu beitragen, charakterliche Reife zu erlangen. Bei Goecke hat das wohl nicht geklappt.

Er begann seine Karriere als Tänzer an kleinen Häusern, bis ihn Reid Anderson, damals Ballettintendant in Stuttgart, choreographieren ließ. Mit aggressiven Zappelbewegungen in düsterem Ambiente wurde Goecke bekannt. Nicht jeder liebt seinen herzlosen Stil. Als Goecke sich jetzt für sein Kotding entschuldigen sollte, beschimpfte er jene, die das forderten, als »Nazis«.

Die Exkremente, die er griffbereit hatte, stammten von seinem Dackel Gustav. Diesen nimmt der auch freiberuflich Tätige, ob in Berlin, Stuttgart oder Hannover, gern mit in Probensäle oder Foyers. Allerdings tragen Hundebesitzer die Plastikbeutel mit der Kacke ihres Lieblings normalerweise nicht mit sich herum. Sondern werfen sie zügig in den Müll. Warum Goecke das bei seiner letzten Hannoveraner Premiere nicht tat, gibt Rätsel auf. War er gezielt auf der Suche nach Wiebke Hüster?

Dabei hat Hüster manches Stück von Goecke euphorisch gelobt und ihm somit Ehrungen wie den deutschen Tanzpreis, den er 2022 erhielt, indirekt zugeschanzt. Bissige Verrisse gehören dennoch zu ihrem Repertoire – und zu ihrem Recht auf unzensierte Berufsausübung. Von der Strafanzeige will Hüster denn auch nicht abrücken. Für sie war der unappetitliche Angriff auch einer auf die Meinungs- und Pressefreiheit.

Dass der Premierenabend »Glaube – Liebe – Hoffnung« hieß, macht die Sache nicht besser. Aber es zeigt, wie weit sich der geschasste Star Goecke vom Wertekanon der Kunst entfernt hat. Seine fertigen Stücke werden nun zwar nicht von den Spielplänen genommen. Ihn erneut in einen Führungsposten oder auch nur als Probenleitung einzusetzen, kann sich ­momentan allerdings kein Opern- oder Ballettboss leisten.

Nur in einer Hinsicht kann der gekündigte Goecke frohlocken: Sein Opfer Hüster erklärte, künftig keine Tanzstücke von ihm mehr ansehen zu wollen. Ihre Verrisse bleiben ihm so erspart – kein Triumph der Gerechtigkeit.