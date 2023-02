»Naturkatastrophe ist auch politische Katastrophe«

IMAGO/Depo Photos Trümmerbeseitigungsarbeiten in Antakya, einer der am schwersten betroffenen Städte, gehen weiter

Auf den 73. Internationalen Filmfestspielen in Berlin veröffentlichten am Montag 50 Erstunterzeichner eine Erklärung zur schnellen Verbesserung der humanitären Lage in den von Erdbeben heimgesuchten Gebieten der Türkei und Syriens, darunter Regisseur Fatih Akin, Produzent Mehmet Aktas und Regisseurin Milena Aboyan:

Am 6. Februar 2023 erschütterten zwei verheerende Erdbeben die östlichen und südöstlichen Regionen der Türkei und die nordwestliche Region von Syrien. Bei diesem Erdbeben, das zu den größten Naturkatastrophen unseres Jahrhunderts zählt, steigt die Zahl der Toten und Verletzten von Tag zu Tag. Offiziellen Angaben zufolge wurden in beiden Ländern mehr als 40.000 Zivilisten getötet und mehr als 100.000 Menschen verletzt. Hunderttausende sind obdachlos; Seuchen, Krankheiten und Not verbreiten sich.

Für viele Verschüttete kam jede Hilfe zu spät, wenn sie denn überhaupt kam. Und noch immer warten Tausende auf Bergungsteams, auf erste Hilfe und Versorgung mit dem Notwendigsten. In den Erdbebengebieten, in denen Zehntausende Flüchtlinge leben, die vor dem Krieg in Syrien geflohen sind, reichen Nahrungsmittel und medizinische Hilfe sowie Such- und Rettungsmaßnahmen nicht aus. In vielen syrischen und türkischen Gebieten ist auch mehr als eine Woche nach dem Erdbeben von staatlicher Hilfe keine Spur. Die Naturkatastrophe ist auch eine politische Katastrophe. (…)

Zum »Welttag der sozialen Gerechtigkeit« am Montag erklärte der Volkssolidarität-Bundesverband:

(…) Die Volkssolidarität, die sich als größter ostdeutscher Sozial- und Wohlfahrtsverband für viele Menschen engagiert, macht aus Anlass des Tages der sozialen Gerechtigkeit erneut darauf aufmerksam, dass in bezug auf gleiche Lebensverhältnisse und die gerechte Verteilung von Lebenschancen auch in Deutschland nach wie vor große und weiterwachsende Defizite bestehen. Dazu erklärt die Präsidentin der Volkssolidarität, Susanna Karawanskij: »Die Auswirkungen der Coronakrise, des Ukraine-Krieges und der Inflation drohen noch mehr Menschen in existentielle Nöte zu bringen. Die Bundesregierung muss handeln und die Einkommensschwächsten jenseits von Einmaleffekten entlasten. Ich denke da zum Beispiel an eine deutliche Anhebung der Regelsätze für Beziehende von Grundsicherung auf 725 Euro.«

Tatsächlich hat die Armutsquote laut Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Auch die Altersarmut ist gestiegen und betrifft inzwischen fast 18 Prozent der Rentner*innen. Rund jeder sechste Mensch in Deutschland ist einkommensarm. Am stärksten von Armut betroffen sind Haushalte mit mehr als drei Kindern und Alleinerziehende. »Nicht nur am Tag der sozialen Gerechtigkeit müssen wir erneut kritisch darauf hinweisen, wie sehr sich die sozialen und finanziellen Verhältnisse auf die Lebenschancen und die Lebensqualität auswirken, sei es in Haushalten mit pflegenden Angehörigen, Rentner*innen oder Kindern«, betont die Präsidentin der Volkssolidarität. »In kaum einem anderen europäischen Land ist gute Bildung so sehr von der Geldbörse der Eltern abhängig wie in Deutschland. Daran etwas grundsätzlich zu verbessern, bleibt eine wichtige gesellschaftliche und politische Aufgabe.« (…)