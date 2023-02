»Wir besetzten das Land aus der Not heraus«

imago/ZUMA Press Die Organisierung Landloser hat in Mexiko Tradition, wie beispielsweise im Bundesstaat Michoacán (Urapicho, 2.2.2013)

Sie haben sich 1986 als junge Frau dem Widerstand der landlosen Bauern im südlichen mexikanischen Bundesstaat Chiapas angeschlossen, der zu den ärmsten Regionen im Land gehört. Wie kam es dazu?

Ich bin mit 16 Jahren in den Widerstand gegangen, aus der puren Notwendigkeit heraus. Damals war meine Tochter geboren worden, und es fehlte an allem. Wir hatten kein Stück Land, um zu leben, zu arbeiten und oder etwas anzubauen. Dann wurden wir noch von unserem winzigen Grundstück vertrieben und waren plötzlich landlos.

Wie sah Ihr Widerstand aus?

Wir organisierten eine Gruppe von Leuten und beschlossen, ein Grundstück zu besetzen, das einer Deutschen gehörte. Wir zogen dorthin, lebten dort und bestellten das Land fünf Jahre lang. Da wir aber keinen Rechtstitel darauf hatten, wurden wir verurteilt. Landraub und Vertreibung indigener Gemeinden hat eine lange, traurige Tradition in Mexiko. Wir wollten das ändern.

Wofür wurden Sie verurteilt, und was passierte mit dem Land?

Wir hatten das Land anderer Leute besetzt, deshalb wurden wir verhaftet. Aber die Besetzung geschah hauptsächlich aus der Not heraus, weil unsere Kinder kein Dach über dem Kopf hatten. Wir mussten für drei Tage ins Gefängnis – danach wurden die meisten von uns freigelassen, aber drei unserer Anführer blieben zwei Jahre lang in Haft. Dann suchte jeder von uns eine Unterkunft außerhalb des Ortes.

Weitere Jahre vergingen, bis wir eine Einigung mit der Besitzerin erreichten, die uns ihre Zustimmung zum Kauf gab. Das war am 10. April 1994. Dank unseres kontinuierlichen Kampfes konnten wir auf dieses Stück Land zurück und dort bleiben: Noch im selben Jahr, am 10. November, wurde uns von der Regierung des Bundesstaats Chiapas eine Besitz- und Abgrenzungsurkunde übergeben.

Derzeit versucht der Sohn der früheren deutschen Eigentümerin, die sich das Land einst unrechtmäßig angeeignet hatte, Sie zu vertreiben. Wie kam es dazu?

Der Sohn der ehemaligen Besitzerin beabsichtigt, das Land auf die eine oder andere Weise zurückzubekommen. Vor allem in finanzieller Hinsicht: Er pocht darauf, dass die Regierung dafür verantwortlich ist und ihm Geld für das Grundstück zusteht. Wir 165 Dorfbewohner haben nur wenig Einkommen, und wir haben viel ausgegeben, ohne dass die Regierung bisher darauf reagiert oder uns unterstützt hat. Wir haben alles selber aufgebaut: die Schule, die Krankenstation, einen Spielplatz, Kuhweiden, Felder, eine Brücke über den Fluss und vieles mehr.

Wie leben Sie momentan im Dorf »Ejido Jordan«, das auf halber Höhe des Gebirges El Triunfo liegt?

Wir leben in kleinen Häusern, die Wände sind aus Stöcken, Dächern aus geflochtenen Palmblättern. Wir arbeiteten in Gruppen, kümmern uns um die Umwelt, die ökologischen Reserven. Die Flüsse werden nicht verschmutzt, und was das Land betrifft: Jeder hat soviel Boden bekommen, wie er bestellen kann. Wir versuchen, die Bedürfnisse aller Bewohner der Gemeinschaft zu achten, basierend auf Vereinbarungen in der Gemeinde: Es dürfen keine alkoholischen Getränke verkauft werden; niemand darf das Gelände ohne Erlaubnis betreten; es dürfen keine Bäume gefällt werden; die Jagd auf Tiere ist verboten.

Wie ist das Verhältnis zur Bundesregierung in Chiapas und was erwarten Sie von der mexikanischen Regierung?

Wir fordern die Legalisierung von 120 Hektar. Die Grundstücke heißen La Dorita und El Zapote und liegen beide in der Gemeinde Escuintla, Chiapas.

Die Landesregierung des Bundesstaates Chiapas leitet unsere Anliegen an die Bundesregierung in Mexiko-Stadt weiter. Die Bundesregierung schickt unsere Forderungen an die Landesregierung, und bittet wiederum die, das Problem zu lösen. So läuft es seit Jahren, und für uns verändert sich nichts. Wir als Gruppe fordern die Überschreibung des Landes auf unsere Namen, weil wir unseren Kindern keine Probleme hinterlassen wollen. Sie sollen vor der Vertreibung geschützt werden, die unsere Generation erleben musste. Deshalb fordern wir die Legalisierung des Landes.