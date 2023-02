China auf Friedensmission

Montage jW Hoffnungen auf Frieden in der Ukraine konzentrieren sich derzeit auf die Bemühungen Beijings um einen Waffenstillstand

Chinas ranghöchster Außenpolitiker Wang Yi ist am Montag zu Gesprächen über eine mögliche Friedensregelung für die Ukraine in Moskau eingetroffen. Wie Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärte, sei die Themenpalette, über die man mit Wang sprechen werde, sehr breit. Aus diplomatischen Quellen hieß es aber, einen wichtigen Stellenwert werde die jüngste chinesische Initiative einnehmen, eine Verhandlungslösung für den Ukraine-Krieg zu finden. Wang hatte die Initiative am Sonnabend auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« angekündigt und die Veröffentlichung der chinesischen Position dazu in Aussicht gestellt; sie könnte kurz nach Wangs Gesprächen in der russischen Hauptstadt erfolgen. Zuvor hatte der chinesische Außenpolitiker, der die außenpolitische Kommission beim ZK der KP Chinas leitet, Gespräche in Frankreich, Italien, Deutschland und Ungarn geführt und dabei auch für eine Beendigung der Kampfhandlungen geworben. Details wurden nicht bekannt.

Jenseits seiner Verhandlungsinitiative verwahrte sich Beijing am Montag gegen die Behauptung von US-Außenminister Antony Blinken, China ziehe die Lieferung von Waffen an Russland in Betracht. Belege für die Behauptung blieb Blinken schuldig. Das Wall Street Journal sekundierte mit der Äußerung, Russland nutze in der Ukraine kommerzielle Drohnen des chinesischen Herstellers DJI. Diese aber sind weltweit frei auf dem Markt erhältlich; Beijing hat keinen Einfluss darauf, ob sie für militärische Zwecke umfunktioniert werden. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin nannte die Behauptung, Beijing wolle Moskau mit Waffen aushelfen, am Montag eine »Falschinformation« und konstatierte, es seien »die USA und nicht China, die ständig Waffen auf das Schlachtfeld schicken«. Beijing sei nicht mehr bereit, ständig »Fingerzeige der USA auf die chinesisch-russischen Beziehungen« hinzunehmen.

Blinkens Vorwurf schlug im Westen dennoch die erwünschten Wellen. US-Senator Lindsey Graham erklärte an China gerichtet im feinsten Südstaatenjargon: »Wenn Sie jetzt auf den Putin-Zug aufspringen, sind Sie dümmer als Dreck.« Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn drohte China für den Fall, dass es Waffen liefere, bereits mit Sanktionen. Darüber hinaus sei dann die Glaubwürdigkeit des chinesischen Friedensplans dahin.

Chinas Initiative zur Kriegsbeendigung trifft im globalen Süden auf Zustimmung. Erst vor kurzem hat Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva angekündigt, sich für Frieden zwischen Russland und der Ukraine stark zu machen. Indien setzt sich diplomatisch ebenso für einen Waffenstillstand ein; vor knapp zwei Wochen verhandelte Neu-Delhis Nationaler Sicherheitsberater Ajit Doval darüber in Moskau, nicht zuletzt mit Putin persönlich. Die Observer Research Foundation, eine der renommiertesten Denkfabriken Indiens, hat Ende Januar eine Studie publiziert, die Wege zu einer Verhandlungslösung zu eruieren sucht. Auf der Münchner »Sicherheitskonferenz« erklärte Namibias Ministerpräsidentin Saara Kuugongelwa: »Wir wollen nicht den Schuldigen finden, wir wollen das Problem lösen.« Es habe keinen Sinn, dass Russland und der Westen immer mehr Geld in Waffen steckten.

Quasi als Kommentar zu Chinas Verhandlungsinitiative stellte US-Präsident Joseph Biden am Montag bei einem Besuch in Kiew neue Waffenlieferungen in Aussicht. Die Kosten diesmal: eine halbe Milliarde US-Dollar.