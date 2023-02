Getrennt marschieren

Nick Brauns / jW Internationalistischer Protest gegen Krieg und NATO (München, 18.2.2023)

Tausende Menschen sind am Samstag in München anlässlich der seit Freitag im Luxushotel Bayerischen Hof tagenden sogenannten Sicherheitskonferenz auf die Straße gegangen. Hatte es in früheren Jahren eine große Demonstration eines breiten linken Bündnisses gegen die Zusammenkunft von Kriegsministern, NATO-Militärs und Rüstungslobbyisten gegeben, so waren es in diesem Jahr eine Mehrzahl von Veranstaltungen aus unterschiedlichen politischen Spektren sowohl gegen wie auch für die »Siko«.

»Verhandeln statt schießen! Abrüsten statt Aufrüsten!« lautete das Motto des linken Aktionsbündnisses gegen die NATO-Sicherheitskonferenz, dem eine Vielzahl von pazifistischen und antimilitaristischen Gruppierungen, DKP, SDAJ und Die Linke, migrantische Organisationen und Klimaschützer angehören. Angeführt wurde der Demonstrationszug vom Motorradclub Kuhle Wampe mit seinen Maschinen. »Weder Putin noch NATO«, hieß es auf dem Banner der antifaschistischen Rocker – eine Losung, die auch auf Plakaten in mehreren anderen Blocks zu sehen war. Kommunisten aus der Türkei und Griechenland marschierten einträchtig nebeneinander – hinter ihnen ein großer kurdischer Block. Neben langjährigen Aktiven der Friedensbewegung, von denen einige wie Bündnissprecher Claus Schreer die 80 Lebensjahre bereits überschritten haben, waren diesmal wieder zahlreiche jugendliche Internationalisten auf der Straße.

»Der Wahnsinn der Waffenlieferungen, der uns immer näher an einen Dritten Weltkrieg bringt, muss gestoppt werden. Es muss jetzt ohne Vorbedingungen verhandelt werden«, forderte die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen unter großem Applaus auf der Kundgebung. Wer weiter auf einen militärischen Sieg über Russland setzt, handele unverantwortlich. Ein sofortiger Waffenstillstand sei das Mindeste, um das Sterben und Morden zu beenden. »Ein dritter Weltkrieg muss verhindert werden. Das ist eine Überlebensfrage der Menschheit«, so Dagdelen.

Laut wurde es, als der Demonstrationszug den Odeonsplatz passierte. Den linken Friedensdemonstranten schallte es »Lumpenpazifisten« und »Geht doch zu Putin« entgegen. Denn auf dem Platz vor der Feldherrenhalle hatten sich um die 1.000 mehrheitlich ukrainische Demonstranten unter blau-gelben Nationalfahnen versammelt, um für die Lieferung von noch mehr schweren Waffen an Kiew, gegen die Forderung nach einem Waffenstillstand sowie für einen NATO-Beitritt der Ukraine zu protestieren. Unterstützung erhielten sie dort unter anderem von der Vorsitzenden des Bundestagsverteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), dem Vorsitzenden des Europaausschusses, Anton Hofreiter (Grüne), dem verteidigungspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), sowie weiteren Abgeordneten. Auch iranische Monarchisten hatten sich der Kundgebung angeschlossen. Ihr Idol Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Shah, wird auf der Siko als vermeintlicher Vertreter der iranischen Opposition umworben.

Bereits am späten Samstag vormittag hatten sich um die 200 Anhänger der Rechtsaußenpartei AfD und des faschistischen Compact-Magazins von Jürgen Elsässer nahe dem Hauptbahnhof versammelt. Ihnen stellten sich mehrere hundert Demonstranten von Antifagruppen über die SDAJ und die Trotzkisten von »Klasse gegen Klasse« bis zu Jusos und den »Omas gegen Rechts« entgegen, die die Reden von Elsässer und verschiedenen AfD-Politikern lautstark störten. Auf Plakaten zeigten Mitglieder des Antifa-Stammtisches anhand der Forderungen der AfD nach verstärkter Aufrüstung der Bundeswehr, dass die AfD alles andere als eine »Friedenspartei« ist, als die sie sich derzeit zu inszenieren sucht.

Die Teilnehmer der AfD-Kundgebung zogen anschließend zum Königsplatz. Dort fand an diesem Tag die mit weit über 10.000 Teilnehmern größte Versammlung statt. »Nie wieder Krieg! Nein zur Münchner Kriegskonferenz«, lautete das Motto dieses Aufzuges. Aufgerufen hatte der während der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen entstandene Zusammenschluss »München steht auf« gemeinsam mit ähnlichen Gruppen aus anderen Städten. Als Redner traten hier unter anderem der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und jetzige Chef der nach ihm benannten Kleinpartei Jürgen Todenhöfer sowie der frühere Linke-MdB Diether Dehm auf.

Die auf dieser Kundgebung und Demonstration vertretenen Forderungen nach einem Waffenstillstand und Diplomatie, gegen Waffenlieferungen an Kiew und gegen den Wirtschaftskrieg gegen Russland glichen denen des linken Bündnisses. Zu sehen waren – neben Russland- und Deutschlandfahnen – viele blaue Fahnen und Luftballons mit Friedenstauben. Allerdings hatten die Teilnehmer dieser Demonstration offenbar kein Problem damit, gemeinsam mit der AfD und anderen rechten und faschistischen Kräften – aus deren Mitte es zuvor einen Angriff auf antifaschistische Gegendemonstranten gegeben hatte – zu marschieren. Mehrheitlich waren hier über 50jährige auf der Straße, Jugendliche und Migranten waren eher selten zu sehen.

Für das linke Anti-Siko-Bündnis hatte dessen Moderator Wolfgang »Wob« Blaschka zu Beginn der Auftaktkundgebung deutlich gemacht, warum es zu keiner gemeinsamen Demonstration mit »München steht auf« gekommen war. Das linke Bündnis arbeite auf einer antifaschistischen Grundlage und sei internationalistisch, es trete auch für Abrüstung und gegen das 100-Milliarden-Aufrüstungspaket ein, zudem schließe der Bündniskonsens Nationalismus aus. »Der Kampf für den Frieden und gegen den Krieg kann nur international organisiert werden«, so Blaschka. Entsprechend kamen auf der Abschlusskundgebung des linken Bündnisses auch Rednerinnen und Redner aus Kurdistan und Peru zu Wort, die über die fortgesetzten Angriffes des NATO-Staates Türkei auf das Selbstverwaltungsgebiet Rojava in Nordsyrien und die Übergriffe der Polizei auf Demonstranten nach der Verhaftung des linken Präsidenten Pedro Castillo im Andenstaat berichteten. Musiker der populären Formation Grup Yorum aus der Türkei spielten zum Abschluss noch ihr Lied »Defol Amerika« (»Hau ab Amerika«), das sich gegen die Verbrechen des US-Imperialismus in aller Welt richtet.

Größere Auseinandersetzungen mit der Polizei, die fast 5.000 Beamte im Einsatz hatte, blieben anders als in früheren Jahren bei den Demonstrationen aus.