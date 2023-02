Begehrter zweiter Platz

+ Update 21:11 +

Sebastian Christoph Gollnow/dpa Poker um Ämter und Posten beginnt: Franziska Giffey am Abend mit Tross im Abgeordnetenhaus

Bei der gerichtlich angeordneten Neuwahl des Berliner Abgeordnetenhauses hat die CDU am Sonntag starke Zugewinne erzielt. Nach 18 Prozent im September 2021 kam die Union laut einer aktuellen Hochrechnung (Stand 19 Uhr) nun auf 27,8 Prozent. Das ist das beste Ergebnis der CDU in der Hauptstadt seit 1999, als sie auf 40,8 Prozent gekommen war, um danach im Zuge des Berliner Bankenskandals politisch abzustürzen. Die drei Parteien des aktuellen »rot-grün-roten« Regierungsbündnisses fuhren durchweg Verluste ein. Die SPD kommt in der aktuellen Hochrechnung auf 18,7, die Grünen auf 18,8 und die Linkspartei auf 12,1 Prozent. Die AfD liegt mit leichten Zugewinnen bei 9 Prozent, die FDP wäre mit 4,5 Prozent nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten.

Die CDU käme nach diesen Zahlen auf 42 bis 47 Sitze im Abgeordnetenhaus, die Grünen auf 28 bis 32 und die SPD auf 27 bis 32. Die Linke würde 19 bis 21 Mandate erhalten, die AfD 14 bis 15. Bleibt die FDP draußen, dann kann die CDU entweder mit den Grünen oder mit der SPD eine Regierung bilden. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner kündigte nach den ersten Hochrechnungen an, SPD und Grüne zu Gesprächen einzuladen.

Rechnerisch möglich ist allerdings auch eine Neuauflage der bisherigen Regierungskoalition, obwohl die SPD ihr schlechtestes Ergebnis in der Berliner Nachkriegsgeschichte einfuhr. Die amtierende Regierungschefin Franziska Giffey erklärte am Abend im ZDF, man sei angetreten, »um eine Regierung anzuführen«. Dafür müsste es aber »mindestens Platz zwei werden«. Wenn es die Möglichkeit gebe »für ein Bündnis unter Führung der SPD, dann wird das unsere Präferenz sein«. Rückendeckung für den Versuch, auch aus einer Position der Schwäche eine Regierungsbildung anzustreben, erhielt Giffey am Abend von SPD-Chefin Saskia Esken, die im ZDF eine SPD-geführte Regierung für »möglich« erklärte.

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat sich bereits für eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Linkspartei ausgesprochen. »Die jetzige Regierungskoalition hat eine klare und stabile Mehrheit«, befand Jarasch in der ARD. Am liebsten sei es ihr, die bisherige Zusammenarbeit fortzuführen, aber »unter Führung der Grünen«. Sollten die Grünen am Ende vor der SPD landen und sich die SPD also entscheiden müssen, ob sie unter Führung der Grünen oder der CDU regiert, dürften sich in der SPD die Stimmen mehren, die es befürworten, eine Koalition mit der CDU zu bilden. Kommt es dazu, dann würde neben den Grünen auch die Linkspartei aus der Regierung ausgebootet werden.

Die Linkspartei verliert laut Hochrechnungen gegenüber 2021 etwa zwei Prozentpunkte und ist damit nicht mehr weit weg von den 11,7 Prozent von 2011, als sie nach beinahe zehn Jahren »rot-roter« Koalition zum zweiten Mal nach 2006, als sie von 22,6 auf 13,4 Prozent abgestürzt war, von ihren Wählern abgestraft wurde. Spitzenkandidat Klaus Lederer zeigte sich am Abend dennoch zufrieden mit dem Ergebnis. »Wenn es das ist, was am Ende rauskommt, dann haben wir ganz schön was geleistet«, erklärte er. Ihre prinzipielle Bereitschaft, erneut eine Regierung mit SPD und Grünen zu bilden, hatte die Landespartei bereits vor der Wahl bekundet. Gegenteilige Äußerungen gab es auch nach den ersten Hochrechnungen nicht.

Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei nur 63,5 Prozent. 2021 waren noch 75,7 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen. Zu größeren Komplikationen kam es im Gegensatz zu 2021 diesmal nicht.