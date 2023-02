Giftwolken über East Palestine, Ohio

IMAGO/Xinhua Inferno aus der Vogelperspektive (East Palestine, 15.2.2023)

Am Abend des 3. Februar entgleiste im Örtchen East Palestine im US-Bundesstaat Ohio ein Güterzug mit rund 150 Waggons, drei Kilometer lang. 20 der Waggons waren mit giftigen Chemikalien beladen. Viele von ihnen fingen Feuer und brannten aus. Tagelang hing eine Wolke des krebserregenden Gases Vinylchlorid über der Region. Verantwortlich gemacht wird die Eisenbahngesellschaft Norfolk Southern.

»Wir besitzen zwei Videos, die erste Hinweise auf mechanische Probleme bei einem Waggon zeigen«, sagte Michael Graham von der Nationalen Verkehrssicherheitsbehörde im Sender WKBN-27. In einem auf Youtube hochgeladenen Bericht des linken Medienkollektivs Unicorn Riot ist zu sehen, wie die überhitzte Achse eines Waggons Funken sprüht. Trotzdem fuhr der Zug angeblich noch 30 Kilometer weiter – bis mehrere Wagen in East Palestine aus den Gleisen sprangen.

Vinylchlorid, das zur Herstellung von PVC verwendet wird, ist nachweislich krebserregend. Das Einatmen großer Mengen kann außerdem zu Ohnmacht und im schlimmsten Fall direkt zum Tod führen. Auf Anweisung des Gouverneurs von Ohio, Mike DeWine, wurden 2.000 Menschen evakuiert. »Sie müssen gehen. Dies ist eine Frage von Leben und Tod«, warnte DeWine. Am 8. Februar durften die Einwohnerinnen und Einwohner in ihre Häuser zurückkehren, die Messwerte der Luft sollen wieder normal sein.

Angesichts der Unicorn Riot-Videos, die Augenzeugen mit ihren Handys aufgenommen haben, ist schwer zu glauben, dass der Brand keine größeren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hat. Noch am 6. Februar stieg demnach dichter, schwarzer Qualm von der Unglücksstelle auf. Bedrohliche Giftwolken verdunkelten den Himmel auch über Ortschaften außerhalb des zur roten Zone erklärten Gebietes.

Die Nerven lagen offensichtlich blank. Während einer Pressekonferenz von Gouverneur DeWine in East Palestine am 8. Februar wurde ein Reporter des TV-Senders News Nation, Evan Lambert, von Hilfsheriffs zu Boden gebracht, gefesselt und abgeführt. Lambert habe gestört, sich geweigert, den Raum zu verlassen und sei vorüber­gehend wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden, erklärte die Polizei.

Die US-Umweltschutzbehörde EPA veröffentlichte inzwischen eine Liste von Chemikalien, die der Zug geladen hatte. Neben dem entwichenen Vinylchlorid sind da noch Ethylhexylacrylat, Isobutylen und Ethylenglykolmonobutylether aufgeführt, wie die Tageszeitung Cincinnati City Beat am Dienstag zusammenfasste – Stoffe, die so hochgradig krebserregend sind, wie sie sich anhören. In Proben aus den Bächen und Flüssen im Umland von East Palestine fand die EPA zudem giftige Rückstände von Butylacrylat, das bei dem Unfall ebenfalls auslief und etwa im rund 24 Kilometer entfernten Ohio River nachgewiesen wurde, einem der größten Nebenflüsse des Mississippi. In Bächen starben Fische und Frösche, sobald sie mit dem Gift in Berührung kamen. In sozialen Medien machten Gerüchte über tote Hühner, Hunde und Füchse die Runde.

Gewerkschaften der Eisenbahner kritisieren seit Jahren, dass Profite auf Kosten der Sicherheit gemacht werden, für sie geht der Unfall in East Palestine auch darauf zurück. Die Züge werden immer länger, die Inspektion immer kürzer. Früher betrug die Zeit für einen Waggon zwei Minuten, heute noch 45 Sekunden. Die Belegschaft wird immer weiter ausgedünnt. Seit 2015 hat Norfolk rund 40 Prozent von rund 30.000 Werktätigen entlassen. »Aus unserer Sicht kann man den drastischen Personalabbau in den letzten sieben oder acht Jahren nicht von der Zunahme der Unfälle und der Zahl der Sicherheitsvorfälle trennen«, zitierte USA Today am Mittwoch Greg Regan von der Gewerkschaft AFL-CIO.

Seit Jahren wehren sich Norfolk Southern und Co. gegen schärfere Sicherheitsauflagen, etwa zum Einbau moderner, elektronischer Bremsen, die das Unglück in East Palestine womöglich hätten verhindern können. Das im Moment verwendete Bremssystem stammt laut USA Today vom Prinzip her aus der Zeit kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Kein Witz.

Die Aktien von Norfolk verloren nach dem Desaster von East Palestine fast sieben Prozent ihres Werts, der Konzern damit Milliarden Euro, wie das Wall Street Journal am Dienstag berichtete. In der vergangenen Woche reichten die ersten Betroffenen laut CNN Klage gegen das Unternehmen ein. Sie werfen ihm vor, seine Schienen und Waggons nicht angemessen zu warten. Außerdem habe es die Bevölkerung über Gefahren im unklaren gelassen.