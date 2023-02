Rüffel für »Gotham«-Gesetze

Axel Heimken/dpa Mit der Einführung der Big-Data-Software aus US-Produktion dürfte die Zahl der Bildschirme steigen (Berlin, 3.3.2017)

Der Zugriff des Großen Bruders ist dann doch zu weitreichend: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat gesetzliche Regelungen in Hessen und Hamburg, die der Polizei die automatisierte Auswertung von Daten beliebiger Personen mithilfe einer Software erlauben, in ihrer jetzigen Form für verfassungswidrig erklärt. Das geht aus einem am Donnerstag verkündeten Urteil des Ersten Senats hervor. Damit wurden zwei Verfassungsbeschwerden stattgegeben, die die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) zusammen mit Journalisten und Aktivisten eingereicht hatte. Die Polizei dürfe zwar grundsätzlich die Data-Mining-Software aus dem Hause Palantir einsetzen, um angeblich Straftaten vorzubeugen. Der Einsatz müsse aber klaren Vorgaben unterliegen, dürfe laut Gericht also nur zum Schutz von Leib und Leben erfolgen.

Das höchste Gericht der BRD habe der Polizei »den ungehinderten Blick in die Glaskugel untersagt« und strenge Vorgaben für den Einsatz von KI-Software formuliert, erklärte Bijan Moini, Leiter des Legal Teams der GFF und Prozessbevollmächtigter, in einer Mitteilung. Mit der Karlsruher Entscheidung sei das Risiko deutlich reduziert, »dass unbescholtene Bürgerinnen und Bürger ins Visier der Polizei geraten«. Die Entscheidung wirke sich auch auf andere Bundesländer und den Bund aus, wo darauf hingearbeitet werde, vergleichbare Technologien einsetzen zu können, sagte Moini.

Beim Data-Mining kann die Polizei auf Knopfdruck eine Vielzahl von Datensätzen über beliebige Personen auswerten, etwa von Gesundheitsämtern, Melderegistern, Banken oder aus sozialen Netzwerken. Auf solche dezentralen Datenvorräte kann die Polizei also dank der Software des geheimdienstnahen US-Unternehmens Palantir zentral zugreifen. Nach einem Modellversuch war Hessen 2018 das erste Bundesland, das eine Rechtsgrundlage für den Einsatz des Programms »Gotham« – wohl benannt nach der fiktiven Metropole in den Batman-Comics – schuf. Hamburg folgte 2020 und Nordrhein-Westfalen 2022.

Die Karlsruher Richter erklärten einen Abschnitt im Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) sowie einen Absatz im Hamburgischen Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei (HmbPolDVG) für verfassungswidrig. Die Vorschriften verstießen gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, »weil sie keine ausreichende Eingriffsschwelle enthalten«, wie es in der Mitteilung des Gerichts heißt. Unter anderem bemängelte der Senat, dass die Art und die Menge der einsetzbaren Daten kaum definiert sei. Die fraglichen Vorschriften ließen eine »breite Einbeziehung von Daten Unbeteiligter zu, die deshalb polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen unterzogen werden könnten«. Als Konsequenz aus dem Urteil muss der entsprechende Paragraph im hessischen HSOG spätestens bis zum 30. September 2023 geändert werden, bis dahin gilt er mit Einschränkungen weiter. Der Paragraph im HmbPolDVG ist nichtig.

Der Hamburger Journalist Sebastian Friedrich, einer der Beschwerdeführer, erklärte am Donnerstag gegenüber junge Welt, dass »fragwürdige Predictive-Policing-Methoden«, wie sie Hamburg mit der jetzt einkassierten Regelung möglich gemacht hatte, eine Gefahr für die Pressefreiheit seien. Schon als ihm 2017 die Akkreditierung für den G20-Gipfel in Hamburg entzogen worden sei, hätten »angebliche Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden« eine zentrale Rolle gespielt. Die Hamburger Anwältin Britta Eder, ebenfalls Beschwerdeführerin, erklärte, es sei höchste Zeit für eine Revision der jüngeren Verschärfungen von Polizei- und Verfassungsschutzgesetzen, »die sich nicht am Maximum der möglichen Grundrechtsbeschränkung orientiert, sondern die massive Ausweitung staatlicher Überwachungsmöglichkeiten deutlich begrenzt«.

Die Fraktion der Partei Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft forderte als Reaktion auf das Urteil eine grundlegende Überarbeitung des gesamten Polizeirechts der Hansestadt. »Hamburg braucht ein freiheitlich orientiertes und grundrechtsfreundliches Polizeigesetz«, erklärte Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Fraktion. Der Senat von SPD und Bündnis 90/Die Grünen habe »sehenden Auges diese grundrechtsfeindliche Regelung durchgesetzt« und trage die politische Verantwortung für »die Klatsche vom Verfassungsgericht«.