Gebeine van der Lubbes exhumiert

Hamburg/Leipzig. In Leipzig wurden Ende Januar die Gebeine des holländischen Arbeiters Marinus van der Lubbe exhumiert, der 1933 als angeblicher Reichstagsbrandstifter vom Reichsgericht zum Tode verurteilt worden war. Das berichtet die Zeit in ihrer aktuellen Ausgabe. Am 10. Januar 1934 war van der Lubbe in Leipzig hingerichtet worden. Beobachter des Reichstagsbrandprozesses hatten damals den Eindruck, dass van der Lubbe, den vor allem deutsche Historiker bis heute als alleinigen Verantwortlichen für den Reichstagsbrand darstellen, mit Drogen oder Medikamenten sediert worden war. Die Leipziger Gerichtsmedizin soll die Gebeine nun untersuchen.(jW)