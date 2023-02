Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Berlin. Im öffentlichen Dienst kam es am Donnerstag zu ganztägigen Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Berlin. In Recklinghausen legten 570 Beschäftigte aus Stadt- und Kreisverwaltung die Arbeit nieder. Eine Demo am alten Elbtunnel in Hamburg hatte bis zu 500 Teilnehmer, darunter auch Beschäftigte des Fährlinienbetreibers Hadag. An diesem Freitag will Verdi die Streiks auf Flughäfen ausweiten. In Frankfurt am Main, München, Stuttgart, Hamburg, Hannover, Bremen und Dortmund wird voraussichtlich nur ein Notdienst für Sicherheitslandungen, militärische oder medizinische Flüge vorgehalten. Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am kommenden Mittwoch. (dpa/jW)