Die Teuerung der Lebensmittel setzt uns zu. Wir verbringen doppelt soviel Zeit mit Einkaufen wie früher, weil wir von dem Ehrgeiz besessen sind, trotzdem nicht mehr auszugeben, und krampfhaft nach alternativen Sachen suchen, weil »unsere« von Woche zu Woche teurer werden, bis zu 50 Prozent. »Lästig, diese Inflation, unnötig und scheiße!« flucht Rossi vor dem Brotregal. Udo dreht ein eingeschweißtes Käsestück herum. »Hier, ein Gruyère für 9,26 Euro, Kilopreis 36,50 Euro.« Wir bestaunen das teure Kleinod. Es ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel und halb so dick. »Was für’n hohlen Zahn!« Ungnädig schmeißt er den Käse zurück in die Kühltruhe.

Rossi greift nach einem Pfund abgepacktem Roggenvollkornbrot in Scheiben für 99 Cent, Hausmarke, wahrscheinlich ein Sonderangebot für Inflationsopfer. Es taugt nichts, man kann die ganze Packung essen und wird nicht satt. Ein erneuter Beweis für den Hauptgrund der Dickleibigkeit von Armen, die sich nur das Billigste leisten können und nie die Sättigungsgrenze erreichen. Denn was sie essen, ist auch arm. Arm an Nährstoffen, an Aminosäuren, Mineralien und Vitaminen. Dafür reich an Fett und Kohlehydraten. »In der größten Not schmeckt der Käs’ auch ohne Brot«, weiß Udo und findet doch noch ein bezahlbares Milchprodukt: Äppelwoikas. »Die Hesse mal wiedä!« freut er sich. Wir kreieren aus Käse und Resten ein Gericht, das in Hessen salopp »Lummelose« heißt. Aufgrund unseres Bekenntnisses zum stilvollen Untergang haben wir es umgetauft:

Gratin d’inflation au fromage au cidre

Ein Kilogramm Brotreste mit lauwarmer, fettarmer Milch übergießen und mindestens zehn Minuten einweichen lassen. Beiseitestellen. Zehn Pellkartoffeln kochen und schälen und in einer Schüssel mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken. Ein Bund Petersilie klein schneiden und dazugeben. Acht Eier, 150 ml Milch, drei gepresste Knoblauchzehen, ein EL Salz und eine Prise Pfeffer hinzugeben und alles kräftig durchkneten, so dass eine sämige Masse entsteht. Wenn sie zu flüssig ist, etwas Mehl hinzufügen. Den Ofen inzwischen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Den Brotresteteig auf ein gefettetes Backblech oder in eine große Auflaufform geben und flach verteilen. Danach mit einer Gabel einstechen. Nun die Kartoffelmasse auf dem Brotteig gleichmäßig verteilen, mit sechs EL Speiseöl beträufeln und mit Äppelwoikäsestückchen bedecken. Zirka 50 Minuten auf mittlerer Schiene backen und achtgegeben, dass nichts anbrennt. Dazu Äppelwoi reichen bzw. Cidre.

»Ach, schade!« Roswitha legt die Zeitung weg. »Halle hat gewonnen. Fast hätten wir in Plauen das ›Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit‹ bekommen. Es soll erforschen, ›wie gesellschaftliche Umbrüche gelingen können und dafür ostdeutsche Erfahrungen mit der Wiedervereinigung würdigen und Lehren daraus nutzbar machen‹.« – »Was gibt’s denn da zu forschen?« fragt Udo. »Ist doch ganz einfach: Aus ›Nie wieder Krieg!‹ wurde ›Tötet die Russen!‹ Und die Lehre, die wir daraus ziehen werden, ist, dass wir – wie von Baerbock angekündigt – ›Europa verenden‹. Ich darf das sagen – denn hier herrscht Fressefreiheit.«