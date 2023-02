Anno … 8. Woche

1933, 20. Februar: Reichstagspräsident Hermann Göring und Reichskanzler Adolf Hitler laden auf Initiative des Bankiers Hjalmar Schacht führende Vertreter des Großkapitals ein. »Keine Experimente«, verspricht Göring den Industriellen vor den anstehenden Wahlen am 5. März: »Ohne Zweifel haben wir Nationalsozialisten die meiste Arbeit zu leisten, denn wir müssen mit unseren Leuten in die dunkelsten Quartiere der Großstädte vordringen.« Die Industriellen spenden drei Millionen Reichsmark für den Wahlkampf der Faschisten.

1938, 22. Februar: Die im Aragon gelegene spanische Stadt Teruel fällt nach mehr als zwei Monaten erbitterter Kämpfe wieder in die Hand franquistischer Truppen. Nachdem der Angriff der Republikaner im Dezember zunächst erfolgreich schien, kommt es mit erheblicher Luftunterstützung durch die deutsche »Legion Condor« zu einem erfolgreichen Gegenangriff, so dass sich die republikanischen Truppen schließlich am 20. wFebruar zurückziehen. Die Niederlage ist verheerend. Im Zuge der im März beginnenden Aragon-Offensive gelingt es den Franquisten schließlich, bis zur Küste vorzudringen und damit das republikanische Gebiet in zwei Teile aufzuspalten.

1943, 22. Februar: Die Antifaschisten Sophie und Hans Scholl werden gemeinsam mit ihrem Kommilitonen Christoph Probst vom Volksgerichtshof unter Leitung von Roland Freisler zum Tode verurteilt. Sie waren bei der Verteilung von Flugblättern der Widerstandsgruppe »Weiße Rose« in der Münchener Universität festgenommen worden. Das Urteil wird noch am selben Tag in München-Stadelheim mittels Guillotine vollstreckt.

1948, 23. Februar – 6. März: Eine Separatkonferenz der Westmächte (USA, Großbritannien, Frankreich und Benelux-Staaten) in London beschließt die »Londoner Empfehlungen« für die weitere Deutschland-Politik der Westalliierten. Sie beinhalten den Anschluss der französischen Zone an die Bizone, die Einberufung einer westdeutschen verfassunggebenden Versammlung (Parlamentarischer Rat), den Erlass eines Besatzungsstatuts, die Einbeziehung Westdeutschlands in den Marshallplan und die Bildung einer internationalen Ruhr-Kontrollbehörde.