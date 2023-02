Nachschlag: Generalverdacht

Mary Evans/imago images Nicht lange fackeln: Seuchenschutz anno 1973

Von George A. Romero wird kolportiert, dass er das Remake seines Films »The Crazies« (1973), nicht besonders mochte. Er hatte die prophetische Kraft seines Spinnerplots gewaltig unterschätzt. »The Crazies« illustriert schließlich die klassische Zombiephantasie nach einem uramerikanischen Grundprinzip: Was immer eine Regierung auch unternimmt, es ist verdächtig. Ein Generalverdacht, der schon manchen gefährlichen Spinner zur Knarre greifen ließ. Durch Unfall oder Verschwörung, wer will das schon genauer unterscheiden, gerät ein biologischer Kampfstoff in die Trinkwasserversorgung einer Bilderbuchkleinstadt. Die Bevölkerung verwandelt sich in zombiehafte Gestalten. Behörden und Armee reagieren alles andere als milde. So werden die Soldaten, die das Städtchen in Iowa evakuieren, sprich die Bewohner in Internierungslager sperren, in Ganzkörperkondome gesteckt und ohne nähere Informationen, wo sie sich überhaupt befinden, auf die eigene Bevölkerung losgelassen. Kriegsrecht gegen Bürgerwehr. (aha)