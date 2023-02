ZUMA Press/imago/Montage jW

Internationalismus der Tat

Zu jW vom 11./12.2.: »Mit gerechtem Zorn«

Wir lernten uns nie persönlich kennen, schrieben uns nur Mails und organisierten für Bremen-Nord das »Synergasia«-Projekt, um jungen griechischen Olivenölarbeitern eine berufliche Perspektive zu geben. Endlich sehen wir in der jungen Welt sein nettes Gesicht zum 75. Geburtstag – voller Vitalität. Wir bestätigen, dass Hansgeorg Hermann immer lieber direkt hilft, nicht nur seine tollen Artikel schreibt. Es klappte einfach nicht, gemeinsam einen Olivenölstand beim UZ-Pressefest in Dortmund mit der wunderbaren Sängerin Sabine Kühnrich zu organisieren oder »Synergasia« auf unserer Friedenskundgebung in Bremen-Nord vorzustellen. Und Fliegen nach Kreta ging für mich aus Angst schon gar nicht. Wir schafften es aber gemeinsam, zu dritt, auch in den Coronajahren 2020 bis 2022 das kostbare Olivenöl nach Bremen-Nord zu liefern; in den vergangenen Jahren waren es immer 20 Kanister à fünf Liter kaltgepresstes Olivenöl. Das geht nunmehr seit zehn Jahren so; gegen Spenden boten wir das Öl bei den »Freitags-Friedenskundgebungen« an oder an den Infoständen der DKP. Regelmäßige Hausbesuche mit dem Fahrrad gehörten dazu. In zehn Jahren sammelten wir insgesamt 14.426 Euro an Spenden für das gesunde Öl, besonders von einfachen Menschen. Wir freuen uns auf 100 Liter Olivenöl, dass im März/April 2023 geliefert werden soll. Das ist solidarischer Internationalismus der Tat, die Zärtlichkeit einfacher Menschen untereinander. Danke, Hansgeorg!

Keine Gestaltungsmacht

Zu jW vom 15.2.: »Verinnerlichter Zwang«

Welch ein kluger Artikel von Hermann Bueren auf den Themaseiten der jW! Ja, die Menschen wurden schleichend daran gewöhnt, sich als Individuen für Dinge verantwortlich zu fühlen, für die sie keine Verantwortung haben. Weil sie außer der Möglichkeit der Selbstaufopferung keine eigene Gestaltungsmacht haben, Prozesse – die die Logik des Kapitals bewusst desorganisiert – auch nur ansatzweise in Ordnung zu bringen. Es ist nicht der Paketbote, der die mangelhafte Zustellung zu verantworten hat, sondern der, der ihn aus Profitgründen für zwei schuften lässt. Nicht die Krankenschwester ist schuld an mangelhafter Versorgung, sondern die, die ihre Kollegin weggespart oder vergrault haben. Nicht der Altenpfleger lässt seine Schutzbefohlenen im Stich, nicht der Lehrer seine Schüler, nicht der Bahnbedienstete seinen Zug. Es sind die Regeln der Profitwirtschaft, mit denen ihnen Arbeit aufgehalst wird, die sie niemals schaffen können. Die wirklich Verantwortlichen reiben sich die Hände, wenn Menschen ihre Arbeit erst gut finden, wenn sie anständig erledigt ist. Es ist ihnen egal, wenn die Anständigen an einer Verantwortung zerbrechen, die ihnen von Unverantwortlichen auferlegt wird.

Menschenverachtend

Zu jW vom 9.2.: »Bedingt verwertbar«

Vielen Dank für den Beitrag zur Lage von Menschen mit Behinderung unter den Umständen kapitalistischer Produktionsweise, der das Problem klar benennt. Menschen mit Behinderungen verdienen denselben Tariflohn wie nichtbehinderte arbeitende Menschen. Sie schlechter zu entlohnen ist grundgesetzwidrige Diskriminierung, siehe Artikel 3 (3) Satz 2 GG, der ist im Wortlaut eindeutig. (…)

Sollte aufgrund der Behinderung nur eine geringere Arbeitsleistung erbracht werden können, darf der Betrieb, der einen leidensgerechten Arbeitsplatz bereitstellt, gerne aus den Mitteln der Schwerbehindertenabgabe so reichlich gefördert werden, bis sich das für ihn rechnet. Dazu wird diese Abgabe so weit angehoben, bis sie ausreicht, für jeden Menschen mit Behinderung einen tariflich entlohnten Arbeitsplatz auf dem »ersten Arbeitsmarkt« zu schaffen. Lohnkürzung für Behinderte unterhalb des Tariflohnes geht gar nicht! So werden Menschen mit Behinderung doppelt entwürdigt: Sie werden zunächst aufgrund ihrer Behinderung für erwerbsunfähig erklärt und müssen Transfereinkommen bekommen, das aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen der Nichtbehinderten finanziert wird. Dann erleben sie mit ihrer Lohnabrechnung von den Werkstätten, ihre Arbeit sei noch nicht einmal zwei Euro die Stunde wert. Damit ist das Selbstwertgefühl zerstört. Die menschenverachtenden Träger der Werkstätten für Behinderte, die von dieser Ausbeutung profitieren, müssen gesetzlich verboten und sozial geächtet werden.

Unangenehme Wahrheit

Zu jW vom 10.2.: »Alle Tage Sabotage«

Seymour Hersh ist seit gut 50 Jahren einer der besten und erfolgreichsten Investigativjournalisten. Von nebensächlichen Details abgesehen, lagen seine Untersuchungen immer richtig. Er nimmt die Verfassungswerte des Westens ernst und macht die Abweichungen der Realpolitik von diesen Werten öffentlich. Er bringt das ans Licht, was offiziell verschwiegen, geleugnet, verdreht oder beschönigt wird. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Hersh beim aktuellen Fall der Pipelinesprengung anderes im Sinn hatte, als die Tatsachen und Hintergründe aufzudecken. Aber jetzt ist er auf einmal unglaubwürdiger Erfinder einer Verschwörungsgeschichte? Es ist nur noch lächerlich und jämmerlich, wie unsere sogenannten Qualitätsmedien mit einer »Inconvenient Truth« (Al Gore) umgehen.

Zur Erinnerung: Am 1. Juni 1982 explodierte die Pumpstation einer sibirischen Gaspipeline bei Tscheljabinsk, es war eine der gewaltigsten nichtnuklearen Explosionen überhaupt. Nach Jahren kam heraus, dass US-Geheimdienste es geschafft hatten, eine Fake-Software zur Steuerung der Pumpstation einzuschleusen. Durch absichtliche Fehlsteuerung von Ventilen und Pumpen gab es einen extremen Druckanstieg in der Pipeline, sie zerplatzte. Seymour Hersh deckte hierzu nichts auf, das besorgten US-amerikanische Geheimdienstler selbst nach über 20 Jahren, nicht ohne einen gewissen Stolz. Für die USA gehört also die Sprengung fremder Pipelines schon lange zum Geschäft. Sie machen es, weil sie es können und niemand aufmuckt, es ist ruchlos. Wie würden sie reagieren, wenn »der Russe« eine norwegische Gaspipeline in der Ostsee sprengte?

