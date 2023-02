Folgen des Krieges

Les Films d’Ici Auch Omid will für »die Revolution« kämpfen

Seine Freunde auf dem Bolzplatz sind fassungslos. Wieso zum Teufel hat Omid diesen laschen Strafstoß nicht gehalten?

»Wo hast du nur deine Augen gehabt?« fragen sie ihn aufgebracht.

Omid zeigt mit dem Finger auf die Erdölraffinerie am Hafen. Dort schlagen gerade dutzendfach irakische Raketen ein. Der Erste Golfkrieg hat begonnen. Omid betritt ab diesem Moment die Welt der Erwachsenen. Eine blutige Welt zwischen zwei Polen: Gewalt und Liebe.

Auch für die 1965 in Teheran geborene Regisseurin Sepideh Farsi bedeutete der Anfang der 80er Jahre einen Umbruch. Sie musste mit nur 16 Jahren wegen politischer Aktivitäten für ein Jahr ins Gefängnis. Mit ihrem Animationsfilm »La Sirène« verdeutlicht sie, dass die aktuelle Situation im Iran eine Folge des Krieges zwischen dem Irak und dem Iran vom September 1980 bis zum August 1988 ist.

Schon bald nach ihrem Gefängnisaufenthalt ging Sepideh Farsi ins französische Exil. Ihren Protagonisten Omid lässt sie vorerst in seiner eingekesselten Heimatstadt Abadan ausharren. Omids Mutter dagegen flieht gemeinsam mit den jüngeren Geschwistern. Der ältere Bruder meldet sich freiwillig an die Front. Omid bekommt die Aufgabe, sich um den Großvater zu kümmern, der sich strikt weigert, die Stadt zu verlassen. Ein zweitklassiger Job. Denn auch Omid will kämpfen, obwohl seine Familie weder politisch noch religiös als besonders linientreu eingeschätzt werden kann. Doch genau daran wird die Kernaussage des Films erkennbar: die Aufopferung für eine Revolution, mit der sich viele bis dahin nicht identifizieren konnten.

Die Regisseurin hat in einem Interview ihre damaligen Motive recht diffus umrissen. Sie sei »doppelte Dissidentin« gewesen, also gegen die »islamische Revolution«, aber auch gegen die Restauration der Monarchie. Ob dies nun wiederum so zu verstehen ist, dass sie die von der CIA weggeputschte Demokratie wiederhaben möchte, lässt sie offen (keine Förderung, kein Film).

Ihren Helden Omid spalten ohnehin weniger ambivalente politische Emotionen als vielmehr sein ausgeprägter Wunsch, einerseits endlich ein richtiger Mann zu werden und andererseits möglichst bald bei der eindeutig westlich geprägten, bildschönen Pari zu landen.

Der Weg zum Mann führt für Omid über den Hahnenkampf. »Shir Khan« heißt sein Gockel. Die Wetten auf ihn stehen vier zu eins. Da im Film der Humor nie zu kurz kommt, vor allem nicht der rabenschwarze, tritt »Shir Khan« gegen »Schneeball« an. Ein wunderschönes, blütenweißes Tier. Nachher ist davon nicht mehr viel zu erkennen. Zu Omids Ehrenrettung muss jedoch gesagt werden, dass er sich nach diesem ersten und einzigen Kampf voll und ganz auf seine Balz konzentriert. Was nicht so einfach ist.

Die Mutter seiner Angebeteten ist die berühmte Sängerin Elaheh, deren Karriere mit der Machtübernahme der Mullahs endete. Ob sie auch in Wirklichkeit als ketterauchende Diva in der iranischen Hafenstadt gelebt hat, lässt sich über Wikipedia leider nicht in Erfahrung bringen.

Das Produktionsteam des Films versichert, dass es etliche der durch die Bank ziemlich schrägen Protagonisten damals tatsächlich gegeben habe. Aufgrund des nahegelegenen Hafens am Persischen Golf und der ortsansässigen Petrolchemie war Abadan bis zu seiner Zerstörung eine kosmopolitische Stadt. In deren trotz Endzeitstimmung reichlich dekadentem Milieu versucht Omid, seinen großen Rettungsplan umzusetzen. Er will ein Schiff wieder flottmachen. Dafür braucht er einen Ingenieur. Der wiederum will Schnaps (dank der Religiösen nicht nur kriegsbedingt absolute Mangelware). Seine angehende Schwiegermutter, die alternde Diva, hat welchen, rückt ihn aber nicht heraus; mit an Bord will sie aber schon. Und dafür muss Omid sorgen, weil sonst seine Liebste nicht auf den Kutter steigt. Zwischenzeitlich hat er auch noch den Tod seines Bruders zu verkraften. Die Krankenschwester im Lazarett geht übrigens erst dann mit ihm zu der Stelle, an der die Leiche notdürftig verscharrt wurde, nachdem ihr Omid dabei geholfen hat, ein paar Tote zu stapeln. – Es ist nun mal ein ewiges Geben und Nehmen auf dieser Welt. Das lassen wir uns von keinem Krieg kaputt machen.